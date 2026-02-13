НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          София Андреева финансирала Калушев с пари от бизнеса на съпруга си в Русия

          13 февруари 2026
          София Андреева, майката на един от оцелелите в случая „Петрохан“, призна, че е финансирала Ивайло Калушев със средства на своето семейство. Според публикация на сайта „Обективно“ парите произлизат от бизнеса на нейния съпруг – инж. Валери Андреев, който развива дейност на руския пазар.

          В поредица от публикации във Facebook Андреева нападна сина си Валери, който по-рано разкри, че е бил жертва на блудство от страна на Калушев още като непълнолетен. Тя определи разказа на момчето като „болна фантазия“ и защити покойния водач на групата.

          По отношение на финансовата подкрепа, която според сина ѝ възлиза на около 1 милион лева, Андреева потвърди превеждането на средства. Тя уточни, че парите са били в нейна лична сметка, предоставени от съпруга ѝ като оценка за грижите към семейството. В социалната мрежа тя написа, че сумите не са отивали за оръжия или наркотици, а за „обучение на група от хора, които търсеха свобода от матрицата“.

          „Дарявах тези пари и ги дарявах с радост, виждайки, че цялата група ползва благата“, допълни Андреева. Според нея средствата са покривали разходи за храна, подслон и автомобили, които са се ползвали от всички в групата около Калушев.

          От „Обективно“ посочват, че съпругът на София е инж. Валери Андреев, собственик на фирмата „Системи Автоматика Технологии – САТ“ ЕООД. Изданието цитира архивирани интервюта на инж. Андреев от 2014 и 2016 година, в които той говори за успешната реализация на продукцията си в Русия. В тях той отбелязва „топлото и приятелско отношение“ към българския бизнес там и определя страната като едно от най-добрите места за работа за български инженерингови компании.

          Медията обръща внимание на контраста между източника на семейните финанси и публичните позиции на София Андреева във Facebook. Докато тя често споделя политически коментари с критичен тон към Русия, справката показва, че част от доходите на семейството са генерирани именно чрез дейност на руския пазар.

