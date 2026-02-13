София с нов меморандум в защита на авторските права в музиката

Кметът на София Васил Терзиев и Иван Димитров, изпълнителен директор на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР, подписаха меморандум, който цели защита на авторските права.

На събитието присъстваха и зам.-кметът на Столичната община в направление „Култура и туризъм“ Благородна Здравкова и зам.-кметът в направление „Правен и административен контрол“ Стефан Дъров.

Подписаният документ поставя ясен стандарт за коректно и законосъобразно ползване на музика при организирането на културни събития. Столичната община поема ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организатори на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината. Освен това, общината ще съдейства за информираност на ползвателите на музика – търговски обекти, заведения и организатори на събития – относно техните законови задължения по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

В основата на партньорството е уважението към творческия труд и стремежът авторското право да бъде признато като обществена ценност, която създава справедлива среда за създателите на музика и интелектуален труд.

„София е град, който се развива чрез идеи и талант. Ако искаме културната ни сцена да расте, трябва да я изграждаме на основата на уважение. Партньорството с МУЗИКАУТОР е част от визията ни за столицата като модерен културен център, където творците получават подкрепа и правилата изграждат доверие и създават условия за развитие“, сподели кметът Васил Терзиев.

„Този меморандум е ясен знак, че София избира коректността – културните събития да се случват с уважение към труда на авторите. Това е важна стъпка към по-модерна културна среда и пример за всички общини, в които музиката все още се използва без уредени права“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Целта на партньорството е да се създадат повече възможности за млади таланти и развитие на нови формати в културния календар на София, като се работи по ясни европейски стандарти и добри международни практики. Столичната община ще си сътрудничи с МУЗИКАУТОР чрез обмен на информация и анализи за културния сектор в столицата, с цел по-добро планиране на бъдещи инициативи. Партньорството ще включва и организирането на обучения, семинари, конференции и работни срещи, посветени на авторското право и добрите практики в сектора.