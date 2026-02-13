НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          София с нов меморандум в защита на авторските права в музиката

          Кметът Васил Терзиев и МУЗИКАУТОР с партньорство за по-добро уреждане на авторските права

          13 февруари 2026 | 10:46 300
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Кметът на София Васил Терзиев и Иван Димитров, изпълнителен директор на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР, подписаха меморандум, който цели защита на авторските права.

          - Реклама -
            
            

          На събитието присъстваха и зам.-кметът на Столичната община в направление „Култура и туризъмБлагородна Здравкова и зам.-кметът в направление „Правен и административен контролСтефан Дъров.

          ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев

          Подписаният документ поставя ясен стандарт за коректно и законосъобразно ползване на музика при организирането на културни събития. Столичната община поема ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организатори на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината. Освен това, общината ще съдейства за информираност на ползвателите на музика – търговски обекти, заведения и организатори на събития – относно техните законови задължения по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

          В основата на партньорството е уважението към творческия труд и стремежът авторското право да бъде признато като обществена ценност, която създава справедлива среда за създателите на музика и интелектуален труд.

          София е град, който се развива чрез идеи и талант. Ако искаме културната ни сцена да расте, трябва да я изграждаме на основата на уважение. Партньорството с МУЗИКАУТОР е част от визията ни за столицата като модерен културен център, където творците получават подкрепа и правилата изграждат доверие и създават условия за развитие“,

          сподели кметът Васил Терзиев.

          „Този меморандум е ясен знак, че София избира коректността – културните събития да се случват с уважение към труда на авторите. Това е важна стъпка към по-модерна културна среда и пример за всички общини, в които музиката все още се използва без уредени права“,

          заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.
          „Музикаутор“: Дунавското хоро е със защитени авторски права до 2056 година „Музикаутор“: Дунавското хоро е със защитени авторски права до 2056 година

          Целта на партньорството е да се създадат повече възможности за млади таланти и развитие на нови формати в културния календар на София, като се работи по ясни европейски стандарти и добри международни практики. Столичната община ще си сътрудничи с МУЗИКАУТОР чрез обмен на информация и анализи за културния сектор в столицата, с цел по-добро планиране на бъдещи инициативи. Партньорството ще включва и организирането на обучения, семинари, конференции и работни срещи, посветени на авторското право и добрите практики в сектора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Отложено разпоредително заседание срещу бившия заместник-кмет Никола Барбутов

          Дамяна Караджова -
          Барбутов и трима други са подсъдими за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления
          България

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          Катя Илиева -
          За причина се сочи тежкото престъпление и очакването на ново ръководство на вътрешното ведомство
          Крими

          Реализиран удар срещу имотната мафия: 40 задържани за присвояване на над 25 имота в София и Перник

          Дамяна Караджова -
          Организирана престъпна група за имотни измами е действала в Перник, София и Дупница, с над 25 незаконно придобити имота
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions