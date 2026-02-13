Стъпки към служебния кабинет: Очакваната дата за изборите – 19 април

Списъкът с министри за служебния кабинет трябва да е готов до 19 февруари

Андрей Гюров работи по състава на служебния кабинет, който ще бъде представен на президента

Стъпките преди рокадата на властта вече са в ход. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва да подготви списък с имената на потенциалните министри и да го представи на президента до 19 февруари. Ако няма забележки от страна на президента Илияна Йотова, тя ще издаде указ за назначаването на новия служебен кабинет.

Най-вероятната дата за изборите е 19 април.