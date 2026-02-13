НА ЖИВО
          Стъпки към служебния кабинет: Очакваната дата за изборите – 19 април

          Андрей Гюров работи по състава на служебния кабинет, който ще бъде представен на президента

          13 февруари 2026 | 07:44 521
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Списъкът с министри за служебния кабинет трябва да е готов до 19 февруари

          Андрей Гюров работи по състава на служебния кабинет, който ще бъде представен на президента

          Йотова възлага на Андрей Гюров да състави служебно правителство

          Стъпките преди рокадата на властта вече са в ход. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва да подготви списък с имената на потенциалните министри и да го представи на президента до 19 февруари. Ако няма забележки от страна на президента Илияна Йотова, тя ще издаде указ за назначаването на новия служебен кабинет.

          Най-вероятната дата за изборите е 19 април.

