Институциите, които трябва да гарантират сигурността в държавата, не са свършили своята работа по случая с училище „Космос“ и хижа „Петрохан“. Това заяви за Евроком депутатът от ПП-ДБ Стела Николова в разговор с журналиста Златина Петкова.

Според нея отговорността за трагичния изход и загубата на шест човешки живота лежи върху съвестта на прокуратурата и службите, които са проспали или неглижирали сигналите срещу ръководството на обектите.

Народният представител постави остри въпроси към Регионалния инспекторат по образованието и разследващите органи. Николова изрази недоумение защо сигналите са се прехвърляли между институциите без реални действия и дали проверяваният г-н Калушев е бил предупреждаван предварително за предстоящи инспекции, както твърдят свидетели.

Стела Николова критикува поведението на изпълняващия функциите председател на ДАНС Дениьо Денев. Тя определи като „обида към парламентарната република“ отказа му да отговаря на въпроси на депутати по време на закрито заседание, докато впоследствие коментира темата пред медиите. Николова припомни, че колегите ѝ вече са поискали оставката на Денев.

По отношение на намесването на имената на Васил Терзиев и бившия министър Борислав Сандов в казуса, депутатът отхвърли обвиненията като неоснователни. Тя поясни, че дарението на Терзиев е било с конкретна цел за опазване на горите и е било проверено. За меморандума, подписан от Сандов, Николова уточни, че документът не е имал финансово изражение и не е задължавал министерството, а полицията по това време е взаимодействала с въпросното НПО за разкриване на престъпления.

Депутатът определи внушенията спрямо парламентарната група на ПП-ДБ като „гнусни“ и осъди езика, използван от Тошко Йорданов. Тя бе категорична, че нито политиците, нито кметът на София имат правомощия да разследват, а това е задължение на ГДБОП, ДАНС и прокуратурата.