Журналистът от в. „Сега“ Петьо Цеков публикува във Facebook детайли от показанията на свидетел с прякор Диян Мексиканеца. Според изнесените данни мъжът е открил телата на жертвите в района на хижата край Гинци сутринта на 2 февруари 2026 г.

- Реклама -

Ден по-рано, около 13:00 ч. на 1 февруари, Диян е забелязал група от десетина души с АТВ-та и скъпа екипировка пред заведение в селото и е предупредил по телефона Ивайло Иванов. Същата вечер, около 19:45 ч., Ивайло Калушев е изпратил съобщение, което свидетелят описва като „прощално писмо“. Текстът гласял: „Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили“, придружен с инструкция за връщане.

Веднага след получаването на съобщението телефоните на намиращите се в хижата – Дечо, Пламен и двамата мъже с име Ивайло – са били изключени или извън обхват. На следващата сутрин майката на Калушев също е сигнализирала, че е получила обезпокоително съобщение и няма връзка със сина си.

Диян е отишъл на място със съпругата си. Според разказа му в публикацията, той е заварил сивкаво-черен сняг и дим, излизащ от сградата. Пред централния вход е открил телата на Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. И тримата са били с рани по главите, а до тялото на Пламен е имало пистолет.

Свидетелят е влязъл в основната сграда, за да търси Ивайло Калушев. Във фоайето и по стълбите е забелязал множество гилзи, по-големи от стандартните за пистолет. Големият кемпер е липсвал от мястото, което го е навело на мисълта, че Калушев и Николай може да са напуснали с превозното средство. Диян е подал сигнал на телефон 112 и е уведомил патрул на Гранична полиция.

В текста на Петьо Цеков се цитира и разказ на момиче, пътувало с групата на Калушев до село Българи в края на януари. Тя е посочила, че домакините са разказвали легенди за духове в къщата, но не са изглеждали притеснени. Групата се е върнала в София предсрочно на 30 януари. Според нея в хижата е имало и по-възрастна жена, която е напуснала обекта преди 1 февруари.