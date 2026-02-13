НА ЖИВО
          Здраве

          СЗО одобри нова ваксина срещу полиомиелит

          13 февруари 2026
          Световната здравна организация (СЗО) одобри предварително нова перорална ваксина срещу полиомиелит тип 2 (nOPV2). Това действие ще ускори усилията за ликвидиране на болестта, предаде Ройтерс.

          Предварителната квалификация удостоверява, че препаратът отговаря на международните стандарти за качество и безопасност. Решението позволява на агенции на ООН, като УНИЦЕФ, да закупуват и разпространяват ваксината за имунизационни кампании.

          nOPV2 е проектирана с по-висока генетична стабилност спрямо старите перорални препарати. От СЗО съобщиха, че това намалява риска от нови огнища и същевременно спира предаването на вируса.

          Мярката следва обещанието на световни лидери от декември за осигуряване на 1,9 милиарда долара в подкрепа на борбата със заболяването. Целта е защита на 370 милиона деца годишно въпреки съкращенията в бюджета на организацията.

          Полиомиелитът е изкоренен в големи части от света, но продължава да циркулира в определени региони.

