      петък, 13.02.26
          Тайсън Фюри ще е след два месеца на стадиона на Тотнъм

          "Той наистина е амбициран да успее, тренира здраво в Тайланд и е в добра форма", казва промоутърът му Франк Уорън пред Sky Sports

          13 февруари 2026 | 11:14
          Станимир Бакалов
          Тайсън Фюри, който се завръща на боксовия ринг, ще се бие срещу Арсланбек Махмудов на „Тотнъм Хотспър стейдиъм“, като срещата е на 11 април, съобщи британенецът чрез социалните медии, цитиран от Ройтерс.

          37-годишният Фюри обяви завръщането си на ринга миналия месец, след като се беше оттеглил от спорта. Това ще бъде първият му мач след загубата от Олександър Усик през декември 2024.

          „Той наистина е амбициран да успее, тренира здраво в Тайланд и е в добра форма“, казва промоутърът му Франк Уорън пред Sky Sports. „Прилича на себе си и е във форма. Ще бъде готов за боя е ще докаже какво може“, добави той.

          Последвайте Евроком в Google News

