Теч на вода задълбочи проблемите на Лувъра

Лувърът в Париж съобщи за нов теч на вода, който засегна най-посещаваното крило на музея – второто. Това е второ наводнение в рамките на три месеца, след като през ноември друг теч увреди стотици експонати в египетския отдел.

В нощта на инцидента е била извикана противопожарната служба заради спукана тръба в крилото „Дьонон“, където се съхраняват някои от най-ценните експонати на музея, включително „Мона Лиза“. За щастие, залата със знаменития шедьовър на Леонардо да Винчи не е пострадала.

Течът е засегнал зала 707, в която са изложени произведения на италианското изкуство от XV и XVI век. Водата е достигнала до тавана, изрисуван от Шарл Мейние през 1819 г.. Пожарникарите са реагирали незабавно и течът е бил спрян малко след полунощ.

На официалната страница на музея беше публикувано съобщение, че по независещи от музея причини някои зали ще бъдат временно затворени.

Това се случва само ден след разкритията за измами с билети, в които са замесени двама служители на музея и няколко екскурзоводи. Полицията е разбила мащабна схема, насочена към китайски туристи, като се предполага, че щетите от нея може да възлизат на до 10 милиона евро. Полицията е иззела около един милион евро в брой и още 486 000 евро от банкови сметки, свързани с групата.

През ноември теч на вода увреди стотици експонати в египетския отдел, а през октомври беше затворена галерия с древногръцка керамика заради риск от срутване на тавана.

Лувърът продължава да е под натиск след обира на 19 октомври, при който бяха откраднати коронни бижута на стойност над 100 милиона долара. Нападателите използвали подемна платформа, за да достигнат до залата, разрязаха стъклена врата и отмъкнаха осем безценни предмета.

Главният архитект на Лувъра, Франсоа Шатийон, призна през ноември, че сградата не е в добро състояние.