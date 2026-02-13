The Atlantic: Тръмп излиза от преговорите за Украйна в близките седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да излезе от преговорите за Украйна в близките седмици, предполага списание The Atlantic.

- Реклама -

Изданието свързва това с предизборната кампания в САЩ. Тъй като тя ще привлича все повече вниманието му, Тръмп „може да реши, че преговорите стават за него губещи в политически смисъл“.

В този случай той „може да се оттегли, обвинявайки за провала на дипломацията неотстъпчивостта на едната или и на двете страни“.

Списанието пише, че настоящата стратегия на Украйна е фокусирана върху това да избегне превръщането ѝ в такава страна.

Статията цитира Зеленски, който казва: „Нашата стратегия е да попречим на американците да мислят, че искаме да продължим войната“.

Освен това, след последните разговори в Абу Даби, поради наближаващите избори в САЩ, „украинците почувстваха, че времето изтича“.