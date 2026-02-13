Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не планира да подписва споразумение за гаранции за сигурност с Украйна, докато Киев не постигне съгласие с Русия за условията за прекратяване на войната. Вашингтон е заявил това ясно на украинската страна, съобщава Politico, като цитира двама европейски дипломати и висш американски служител.

Мирният процес е в застой заради нерешения спор около териториалния контрол. Русия настоява украинските войски да се изтеглят от целия регион на Донбас, включително от районите, които не са под окупацията на руската армия.

„И двете страни заемат доста твърда позиция, но мисля, че всички вярват, че има път напред“, коментира един от източниците на медията. Позицията на Украйна остава непроменена – всяко споразумение за край на бойните действия изисква надеждни гаранции от САЩ и западните съюзници, които да направят невъзможно повторно руско нахлуване.

Politico описва дипломатическите усилия след встъпването в длъжност на Тръмп като повтарящ се цикъл. Президентът на САЩ определя краен срок и призовава за бърз край на войната, често с натиск върху Киев за отстъпки. Украйна се съгласява да участва, но Русия изчаква и предлага преговори в последния момент, които не водят до резултат заради несъвместими позиции.

Не се очакват пробиви по време на Мюнхенската конференция по сигурността. На форума в петък присъстват украинският президент Володимир Зеленски и държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Сред участниците са още генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.