      петък, 13.02.26
          Баскетбол

          Трипъл-дабъл на Леброн Джеймс изведе Лейкърс до успех

          Победи постигнаха още Милуоки и Портланд

          13 февруари 2026 | 11:06 80
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          ЛеБрон Джеймс написа нова страница в историята на НБА. „Краля“ доминира Далас Маверикс при победата на Ел Ей Лейкърс със 124:104 у дома, превръщайки се в най-възрастния играч с трипъл-дабъл.

          ЛеБрон се разигра и завърши с 28 точки, 10 борби и 12 асистенции срещу тексасци, като на 41 години и 44 дни подобри постижението на легендата Карл Малоун, който записа трипъл-дабъл на 40 години и 127 дни.

          Още четирима от Лейкърс приключиха с двуцифрен точков актив, водени от Руи Хачимура (21), Остин Рийвс (18), Джаксън Хейс (16) и Джейк Ларавия (11).

          За Далас Наджи Маршал и Макс Кристи се разписаха с по 19 точки – 18 добави Пи Джей Уошингтън, а със 17 пункта завърши Брандън Уилямс.

          На Запад Лейкърс са пети с баланс 33-21, а Далас е 12-и с 19 успеха и 35 загуби. Маверикс са в серия от девет последователни поражения.

          Това бяха и последните мачове на отборите преди паузата за „Мача на звездите“.

          Останалите резултати:

          Оклахома Сити Тъндър – Милуоки Бъкс 93:110

          Юта Джаз – Портланд Трейл Блейзърс 119:135

