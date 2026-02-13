Трипъл-дабъл на Леброн Джеймс изведе Лейкърс до успех

ЛеБрон Джеймс написа нова страница в историята на НБА. „Краля“ доминира Далас Маверикс при победата на Ел Ей Лейкърс със 124:104 у дома, превръщайки се в най-възрастния играч с трипъл-дабъл.
ЛеБрон се разигра и завърши с 28 точки, 10 борби и 12 асистенции срещу тексасци, като на 41 години и 44 дни подобри постижението на легендата Карл Малоун, който записа трипъл-дабъл на 40 години и 127 дни.
Още четирима от Лейкърс приключиха с двуцифрен точков актив, водени от Руи Хачимура (21), Остин Рийвс (18), Джаксън Хейс (16) и Джейк Ларавия (11).
За Далас Наджи Маршал и Макс Кристи се разписаха с по 19 точки – 18 добави Пи Джей Уошингтън, а със 17 пункта завърши Брандън Уилямс.
На Запад Лейкърс са пети с баланс 33-21, а Далас е 12-и с 19 успеха и 35 загуби. Маверикс са в серия от девет последователни поражения.
Това бяха и последните мачове на отборите преди паузата за „Мача на звездите“.
Останалите резултати:
Оклахома Сити Тъндър – Милуоки Бъкс 93:110
Юта Джаз – Портланд Трейл Блейзърс 119:135