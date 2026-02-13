НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Турция арестува 16 създатели на съдържание за OnlyFans за пране на пари

          13 февруари 2026 | 17:23 310
          Пламена Ганева
          Турската полиция арестува 16 създатели на съдържание за възрастни в OnlyFans по обвинения в пране на пари. Задържаните бяха арестувани при серия от акции в четвъртък, при които бяха иззети активи на стойност 300 милиона турски лири (около 6,9 милиона долара), съобщи прокуратурата в Истанбул.

          Сред конфискуваното имущество са две компании, 10 имота и 14 автомобила. Според прокуратурата, създателите на съдържание са нарушили законите, като са споделяли непристойни изображения и видеа чрез платформата OnlyFans, а също и чрез други социални мрежи, включително Telegram.

          Прокуратурата посочи, че съществуват сериозни доказателства, че арестуваните са изпирали приходите от дейността си чрез различни инвестиции, въпреки че не уточнява дали всички иззети активи са придобити от OnlyFans.

          От общо 25 души, посочени в заповедта за арест, 16 са били задържани, включително в Истанбул и Анкара, а според медийни източници поне петима от тях се намират извън страната.

          OnlyFans е абонаментна платформа за съдържание за възрастни, която е блокирана в Турция, въпреки че остава достъпна чрез използване на VPN. Платформата беше забранена през юни 2023 г., след като съд реши, че съдържанието ѝ противоречи на обществените норми и семейните ценности.

