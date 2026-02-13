НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Війна

          Украински военен: Руснаците увеличиха кил-зоната за ВСУ, в бъдеще ще става и по-трудно

          13 февруари 2026 | 09:42
          Руски войници с дронове
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Само през последната година войната промени радикално ситуацията, особено в системата за бойна логистика на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това наблюдение беше споделено от украински войник с позивна „Алекс“.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ казва, че в началото на 2025 г. руснаците са започнали постепенно да формират зони на поражение на 10 км от линията на съприкосновение. Именно тази тенденция се наблюдава в Сумска и Харковска области, както и близо до Константиновка в Донецка област.

          А до началото на 2026 г. засилената активност на руските FPV дронове и ударите им на дълбочина до 20-40 км от фронтовата линия принудиха повечето украински подразделения да преместят инфраструктурата си по-назад в тила, като по този начин увеличиха логистичната си тежест и нужди.

          „Алекс“ отбелязва, че тази тенденция може да се засили в бъдеще, тъй като гъсти градски агломерации вече не съществуват извън Донбас. В относително открити райони ще бъде още по-трудно да се осигури нормалната работа на военната инфраструктура.

