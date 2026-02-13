НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Война

          Украйна получи обещание за 38 милиарда долара военна помощ през 2026 година в „Рамщайн“

          13 февруари 2026 | 11:15
          Военна помощ за Украйна от Рамщайн
          Военна помощ за Украйна от Рамщайн
          Христо Иванов
          На заседанието в четвъртък на групата „Рамщайн“, Украйна е получила обещание за военна помощ на стойност 38 милиарда долара през 2026 година, съобщава Министерството на отбраната на страната.

          Над 6 милиарда долара са в специфични пакети за помощ, включително над 2,5 милиарда долара за украински дронове, над 500 милиона долара за американски оръжия (PURL), 2 милиарда долара за противовъздушна отбрана, както и средства за артилерийски боеприпаси, обучение, военноморски способности и други области.

          Най-големите донори тази година: Германия – общо 12,5 милиарда евро; Норвегия – 7 милиарда евро; Швеция – 3,7 милиарда евро; Обединеното кралство – 3 милиарда британски лири; Дания – 2 милиарда долара.

