Украйна получи обещание за 38 милиарда долара военна помощ през 2026 година в „Рамщайн“

На заседанието в четвъртък на групата „Рамщайн“, Украйна е получила обещание за военна помощ на стойност 38 милиарда долара през 2026 година, съобщава Министерството на отбраната на страната.

Над 6 милиарда долара са в специфични пакети за помощ, включително над 2,5 милиарда долара за украински дронове, над 500 милиона долара за американски оръжия (PURL), 2 милиарда долара за противовъздушна отбрана, както и средства за артилерийски боеприпаси, обучение, военноморски способности и други области.

Най-големите донори тази година: Германия – общо 12,5 милиарда евро; Норвегия – 7 милиарда евро; Швеция – 3,7 милиарда евро; Обединеното кралство – 3 милиарда британски лири; Дания – 2 милиарда долара.