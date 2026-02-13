НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          УНИЖЕНИЯ: Хванаха опонента на Орбан на калъп в наркоквартира, само пилотът на самолета посрещна Зеленски в Мюнхен (ВИДЕО)

          13 февруари 2026 | 17:53
          „КАК да не се изкефиш, че:

          ЕС се разпада, според „Република“, заради мощния скандал Мерц – Макрон (респективно Германия – Франция) по линия на санкциите срещу Русия и преговорите с Путин.

          – Протежето на Сорос в Унгария, Петер Маджар (опонент на Орбан на изборите през април) е заснет да прави секс в наркоквартира с разсипана дрога по леглото му. Той отчаяно се опитва да внуши, че това е „руска хибридна атака“.

          – Путин наднича и изпод креватите им вече, кой друг…

          Мощни протести във всички големи румънски градове с искане за признаване на резултатите от президентските избори през 2024 г, на които спечели Калин Джорджеску.

          Зеленски кацна в Мюнхен за конференцията по сигурност и бе посрещнат на летището от…пилота на самолета си.

          – Путин с мощно рамо към американския президент пред „Русия тудей“: „Ако не бяха откраднали изборите на Тръмп през 2020 г., войната в Украйна нямаше да избухне“.

          – Тежка присъда от соросоидния корифей „Блумбърг“: „Европа ще плати за отказа от евтин руски газ, промишлеността й е на ръба“.

          – Марко Рубио при пристигането си в Мюнхен: „Старият либерален свят си отива!“

          Мерц призна в Мюнхен: Старият световен ред вече не съществува Мерц призна в Мюнхен: Старият световен ред вече не съществува

          Такава е реалността, дните на розовата брюкселска секта и еврозоната са преброени. Компрадорите на власт в София пак са на погрешната страна на историята и афишират като „ключова“ темата за еврото. По-добре да изтупват от прахта машините за печатане на левове.“

          Това е публикация във „Фейсбук“ на журналиста и издател Недялко Недялков.

          

