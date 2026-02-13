Увеличава се транспортът за „Задушница“ утре

За възпоменанието „Задушница“ на 14 февруари 2026 г. (събота) се осигуряват повече и по-удобни транспортни опции за гражданите. Въвеждат се временни трамвайни и автобусни линии, както и увеличаване на интервалите за някои транспортни средства.

Трамвайна линия № 7А ще бъде с маршрут: кв. Манастирски ливади-запад – кв. Орландовци.

Временни автобусни линии:

18А : Автостанция „Орландовци“ – гробищен парк „Малашевски гробища“, по маршрута на автобусна линия № 18 двупосочно.

: Автостанция „Орландовци“ – гробищен парк „Малашевски гробища“, по маршрута на автобусна линия № 18 двупосочно. 79А : Надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута двупосочно.

: Надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута двупосочно. 86А : АТ Малашевци, ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута двупосочно.

: АТ Малашевци, ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута двупосочно. 90А: Автостанция Изток, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Васил Кънчев“ до АП Малашевци (гробищен парк „Малашевски гробища“) двупосочно.

Трамвайна линия 18, тролейбусна линия 9 и автобусни линии 64, 83, 86 и 309 ще се движат на по-кратки интервали за по-голямо удобство на пътниците.