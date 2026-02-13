НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Увеличава се транспортът за „Задушница“ утре

          Временни транспортни линии и удължени интервали осигуряват удобство за гражданите

          13 февруари 2026 | 13:29 40
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          За възпоменанието „Задушница“ на 14 февруари 2026 г. (събота) се осигуряват повече и по-удобни транспортни опции за гражданите. Въвеждат се временни трамвайни и автобусни линии, както и увеличаване на интервалите за някои транспортни средства.

          - Реклама -
            
            

          Трамвайна линия № 7А ще бъде с маршрут: кв. Манастирски ливади-запад – кв. Орландовци.

          Дигитална карта за градския транспорт влиза в телефоните на софиянци Дигитална карта за градския транспорт влиза в телефоните на софиянци

          Временни автобусни линии:

          • 18А: Автостанция „Орландовци“ – гробищен парк „Малашевски гробища“, по маршрута на автобусна линия № 18 двупосочно.
          • 79А: Надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута двупосочно.
          • 86А: АТ Малашевци, ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута двупосочно.
          • 90А: Автостанция Изток, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Васил Кънчев“ до АП Малашевци (гробищен парк „Малашевски гробища“) двупосочно.

          Трамвайна линия 18, тролейбусна линия 9 и автобусни линии 64, 83, 86 и 309 ще се движат на по-кратки интервали за по-голямо удобство на пътниците.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Започна Ваканция&СПА Експо; изпращаме 2025 г. като една от най-силните, обяви министърът на туризма Мирослав Боршош

          Никола Павлов -
          Посетителите от България и чужбина откриват предложенията на повече от 250 компании от туристическия бизнес в Интер Експо Център
          Social

          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента

          Екип Евроком -
          Според нея основната грешка на МВР е комуникационна по казуса "Петрохан"
          Общество

          МВнР с категорична позиция относно „Луков марш“

          Никола Павлов -
          От министерството подчертаха, че подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions