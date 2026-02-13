НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          В Косово за 13 години се родиха над 306 хиляди деца, като 71 майки са над 66 години

          Данни от Косовската статистическа агенция показват, че през последните години са регистрирани родилки, както на 15. така и на над 65 години

          13 февруари 2026 | 09:33
          От 1 януари 2011 г. до 4 април 2024 г. в Косово са се родили 306 419 деца, като 160 136 от тях са момчета, а 146 283 – момичета, съобщава вестник „Коха диторе“, като се позовава на данни от Косовската статистическа агенция.

          Статистиката не се фокусира върху самите деца, а върху майките от 15-годишна възраст нагоре, като обхваща периода между последните два преброявания на населението в Косово през 2011 и 2024 г., уточнява БТА.

          През този период родилки са станали 165 015 жени, като сред тях има и деца, родили на възраст от 15 години. Конкретно, само шест 15-годишни момичета са станали майки, шестнайсетгодишните родилки са били също шест, а 17-годишните – 60 на брой. Възрастта, на която най-много жени раждат, е 18 години, като общият брой на родилките на тази възраст е 102.

          Между 2011 и 2024 г. в Косово са били регистрирани и родилки на по-напреднала възраст, включително жени над 50 години. Максималната възраст, на която жена е ставала майка, е над 65 години. През този период 1537 жени са родили на 50 години, 31 на 60 години, а 71 жени са станали майки след 66-годишна възраст.

