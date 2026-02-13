В Косово за 13 години се родиха над 306 хиляди деца, като 71 майки са над 66 години

От 1 януари 2011 г. до 4 април 2024 г. в Косово са се родили 306 419 деца, като 160 136 от тях са момчета, а 146 283 – момичета, съобщава вестник „Коха диторе“, като се позовава на данни от Косовската статистическа агенция.

Статистиката не се фокусира върху самите деца, а върху майките от 15-годишна възраст нагоре, като обхваща периода между последните два преброявания на населението в Косово през 2011 и 2024 г., уточнява БТА.

През този период родилки са станали 165 015 жени, като сред тях има и деца, родили на възраст от 15 години. Конкретно, само шест 15-годишни момичета са станали майки, шестнайсетгодишните родилки са били също шест, а 17-годишните – 60 на брой. Възрастта, на която най-много жени раждат, е 18 години, като общият брой на родилките на тази възраст е 102.

Между 2011 и 2024 г. в Косово са били регистрирани и родилки на по-напреднала възраст, включително жени над 50 години. Максималната възраст, на която жена е ставала майка, е над 65 години. През този период 1537 жени са родили на 50 години, 31 на 60 години, а 71 жени са станали майки след 66-годишна възраст.