НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          В Кюстендил заловиха четирима издирвани мъже

          Включително 53-годишен осъден за убийство в Северна Македония, обявен за международно издирване

          13 февруари 2026 | 11:08 410
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Четирима издирвани мъже бяха заловени в Кюстендил, съобщиха от полицията.

          - Реклама -
            
            
          ПП-ДБ обвиниха МВР в прикриване на информация за съвместни учения по случая „Петрохан“ ПП-ДБ обвиниха МВР в прикриване на информация за съвместни учения по случая „Петрохан“

          На 12 февруари криминалисти установили трима мъже, обявени за местно издирване. 51-годишен мъж, който е подсъдим в Районен съд в града, има наложена мярка „задържане“. Другите двама са с категория „принудително довеждане“, тъй като са свидетели по образувани досъдебни производства.

          Националната полиция с нов заместник-директор Националната полиция с нов заместник-директор

          При друга проверка е установен 53-годишен мъж, обявен за международно издирване чрез Интерпол. Той е осъден за убийство в Северна Македония и има наложена мярка „задържане“. Мъжът притежава двойно гражданствосеверно македонско и българско.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът одобри законопроекта за изграждане на трансграничен железопътен тунел с РСМ

          Десислава Димитрова -
          Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на РСМ за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично жп тунелно съоръжение.
          Общество

          Отложено разпоредително заседание срещу бившия заместник-кмет Никола Барбутов

          Дамяна Караджова -
          Барбутов и трима други са подсъдими за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления
          България

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          Катя Илиева -
          За причина се сочи тежкото престъпление и очакването на ново ръководство на вътрешното ведомство
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions