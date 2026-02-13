В Кюстендил заловиха четирима издирвани мъже

Четирима издирвани мъже бяха заловени в Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 12 февруари криминалисти установили трима мъже, обявени за местно издирване. 51-годишен мъж, който е подсъдим в Районен съд в града, има наложена мярка „задържане“. Другите двама са с категория „принудително довеждане“, тъй като са свидетели по образувани досъдебни производства.

При друга проверка е установен 53-годишен мъж, обявен за международно издирване чрез Интерпол. Той е осъден за убийство в Северна Македония и има наложена мярка „задържане“. Мъжът притежава двойно гражданство – северно македонско и българско.