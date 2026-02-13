НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          В началото на март ще се очакват новини около проекта на Радев

          Проектът около Румен Радев генерира очаквания

          13 февруари 2026 | 09:22 941
          Снимка :БТВ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Случаят край „Петрохан“ е социален и човешки проблем, не политически. Това заяви пред БТВ политологът Слави Василев.

          - Реклама -
            
            

          Според политическият анализатор Георги Харизанов Андрей Гюров трябва да се справи с „изкушените“, които ще се хвърлят за постове в държавата.

          Той изказа съболезнования към близките на починалите в големия криминален случай.

          Социологът Елена Дариева смята, че Андрей Гюров е кадър на антистатуквото.

          Василев смята, че може да има проблем, само ако Гюров реши да назначи някой много скандален начело на МВР.

          Според социолога проектът около Румен Радев генерира очаквания.

          В началото на март ще има новини около проекта на Радев“, обяви Василев, който ще е редови член на партията.

          И напомни, че до 15 март той трябва да представи листи, ако иска да участва в изборите със собствена формация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          София с нов меморандум в защита на авторските права в музиката

          Десислава Димитрова -
          Васил Терзиев и Иван Димитров, изпълнителен директор на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР, подписаха меморандум, който цели защита на авторските права.
          Политика

          Заради конфликт на интереси: Отстраниха кмета на Кубрат

          Никола Павлов -
          Магистратите уточняват, че конфликтът на интереси е свързан с издадени от кмета заповеди в негов личен интерес
          Политика

          Двама министри ще отговарят на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол

          Росица Николаева -
          Преди началото на парламентарния контрол депутатите трябва да разгледат и гласуват ратификацията на две споразумения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions