В началото на март ще се очакват новини около проекта на Радев

Случаят край „Петрохан“ е социален и човешки проблем, не политически. Това заяви пред БТВ политологът Слави Василев.

Според политическият анализатор Георги Харизанов Андрей Гюров трябва да се справи с „изкушените“, които ще се хвърлят за постове в държавата.

Той изказа съболезнования към близките на починалите в големия криминален случай.

Социологът Елена Дариева смята, че Андрей Гюров е кадър на антистатуквото.

Василев смята, че може да има проблем, само ако Гюров реши да назначи някой много скандален начело на МВР.

Според социолога проектът около Румен Радев генерира очаквания.

„В началото на март ще има новини около проекта на Радев“, обяви Василев, който ще е редови член на партията.

И напомни, че до 15 март той трябва да представи листи, ако иска да участва в изборите със собствена формация.