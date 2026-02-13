НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
          Начало България Политика

          Върховният съд отмени решението за спиране на избора на нов директор на БНТ

          13 февруари 2026 | 17:52
          Пламена Ганева
          Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение на Административен съд София-област (АССО), с което беше спряно изпълнението на решение № РД-05-70/15.07.2025 г. на Съвета за електронни медии (СЕМ) за откриване на процедура за избор на генерален директор на БНТ.

          Делото беше образувано по частна жалба на СЕМ срещу определение № 1432 от 13.11.2025 г. на АССО, с което съдът спря изпълнението на решение, вече влязло в сила. Върховните съдии постановиха, че жалбите по съществото на спора срещу решението на СЕМ са недопустими, поради което искането за спиране на изпълнението на това решение също не е допустимо.

          Съдът уточни, че решението на СЕМ не е акт, който подлежи на самостоятелен съдебен контрол, а проверката му за законосъобразност следва да се извършва в производството по оспорване на крайния административен акт по Закон за радиото и телевизията.

          ВАС посочи, че правата на жалбоподателите не са засегнати от откритата нова процедура за избор на директор, тъй като тя е отделна от предишната прекратена процедура, в която те участваха.

          Определението на ВАС е окончателно и е подписано с особено мнение от член на съдебния състав.

