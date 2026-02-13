НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Васил Тончев: Гюров ще търси нови лица за кабинета, за да избегне напрежението

          Очакванията на Тончев за проекта на Радев са, да има сериозни размествания на партиите в НС

          13 февруари 2026 | 10:49 1000
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Мисля, че служебният премиер Андрей Гюров ще се търси нови лица и ще се избягват предварителните напрежения. Концентрацията трябва да е върху изборите и да се загърбят останалите приоритети, включително и „Петрохан“, защото това са неща, които не могат да се решат за 2 месеца, те са фундаментални като образование и други,коментира в интервю пред БНР социологът Васил Тончев.

          - Реклама -
            
            

          Според него всеки избор на президента Илияна Йотова на това равнище би бил политически.

          „Гюров бе единственият възможен на човек, за когото не се смята, че не е политически обвързан, нямаше съмнение, че Йотова ще избере него.

          Мисля, че Гюров ще спази известна дистанция, което изисква от него и президентът. В момента не се изисква да се възпроизвежда напрежение. С поведението си, откакто е президент Йотова, тя се опитва да балансира, спазва процедурите и успокои обстановката. Целта е изборите да бъдат честни и прозрачно произведени„, посочи социологът.

          Според него решаващ ще бъде екипът – кабинетът на  Гюров и прогнозира, че  Бойко Рашков няма да е вътрешен министър, защото евентуалният му избор би бил „прекалено скандален и ще доведе до напрежение“:

          И не вярвам, да се стигне назначение. Трябва да е човек, който добре познава системата, защото има само 2 месеца да „курдиса“ МВР, за да работи. Човек отвън това не може да го направи.“

          Очакванията на Тончев за проекта на Радев са, да има сериозни размествания на партиите в НС, да влязат само 6 и да има повишена избирателна активност – „ще достигне до над 3 милиона души“.

          В преди всички Васил Тончев коментира и БСП с визията на новия председател Крум Зарков, както и ГЕРБ и Румен Радев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Отложено разпоредително заседание срещу бившия заместник-кмет Никола Барбутов

          Дамяна Караджова -
          Барбутов и трима други са подсъдими за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления
          България

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          Катя Илиева -
          За причина се сочи тежкото престъпление и очакването на ново ръководство на вътрешното ведомство
          Крими

          Реализиран удар срещу имотната мафия: 40 задържани за присвояване на над 25 имота в София и Перник

          Дамяна Караджова -
          Организирана престъпна група за имотни измами е действала в Перник, София и Дупница, с над 25 незаконно придобити имота
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions