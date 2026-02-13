Васил Тончев: Гюров ще търси нови лица за кабинета, за да избегне напрежението

„Мисля, че служебният премиер Андрей Гюров ще се търси нови лица и ще се избягват предварителните напрежения. Концентрацията трябва да е върху изборите и да се загърбят останалите приоритети, включително и „Петрохан“, защото това са неща, които не могат да се решат за 2 месеца, те са фундаментални като образование и други,“ коментира в интервю пред БНР социологът Васил Тончев.
Според него всеки избор на президента Илияна Йотова на това равнище би бил политически.
„Гюров бе единственият възможен на човек, за когото не се смята, че не е политически обвързан, нямаше съмнение, че Йотова ще избере него.
Мисля, че Гюров ще спази известна дистанция, което изисква от него и президентът. В момента не се изисква да се възпроизвежда напрежение. С поведението си, откакто е президент Йотова, тя се опитва да балансира, спазва процедурите и успокои обстановката. Целта е изборите да бъдат честни и прозрачно произведени„, посочи социологът.
Според него решаващ ще бъде екипът – кабинетът на Гюров и прогнозира, че Бойко Рашков няма да е вътрешен министър, защото евентуалният му избор би бил „прекалено скандален и ще доведе до напрежение“:
„И не вярвам, да се стигне назначение. Трябва да е човек, който добре познава системата, защото има само 2 месеца да „курдиса“ МВР, за да работи. Човек отвън това не може да го направи.“
Очакванията на Тончев за проекта на Радев са, да има сериозни размествания на партиите в НС, да влязат само 6 и да има повишена избирателна активност – „ще достигне до над 3 милиона души“.
В преди всички Васил Тончев коментира и БСП с визията на новия председател Крум Зарков, както и ГЕРБ и Румен Радев.