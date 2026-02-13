НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Вулканът Семеру изригна в Индонезия

          13 февруари 2026 | 12:00 60
          Вулканът Семеру
          Вулканът Семеру
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Вулканът Семеру в индонезийската провинция Източна Ява е изригнал пет пъти през последните 24 часа, според информационната агенция Antara.

          - Реклама -
            
            

          Най-мощното изхвърляне на пепел е било в 5:36 ч. местно време (2:36 ч. българско време). Пепелта се е издигнала на височина до 1000 метра над върха на вулкана и се е разпространила на североизток.

          Индонезийските власти призоваха жителите да се въздържат от дейност в радиус от 500 метра от река Бесук Кобокан, предупреждавайки за риска от горещи облаци и потоци от лава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          AI генерира фалшива дестинация и подведе потребители на туристически портал

          Михаил Георгиев -
          Tasmania Tours публикува несъществуващи „Горещи извори“, генерирани от изкуствен интелект.
          Политика

          Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката

          Дамяна Караджова -
          Барак Обама предупреждава за сериозни рискове за здравето и климата
          Инциденти

          Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция

          Десислава Димитрова -
          Около 450 000 домакинства в южната част на Франция останаха без електрозахранване, ден след като мощна буря премина през региона, причинявайки изкоренени дървета и наводнени пътища.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions