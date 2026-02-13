Вулканът Семеру изригна в Индонезия

Вулканът Семеру в индонезийската провинция Източна Ява е изригнал пет пъти през последните 24 часа, според информационната агенция Antara.

Най-мощното изхвърляне на пепел е било в 5:36 ч. местно време (2:36 ч. българско време). Пепелта се е издигнала на височина до 1000 метра над върха на вулкана и се е разпространила на североизток.

Индонезийските власти призоваха жителите да се въздържат от дейност в радиус от 500 метра от река Бесук Кобокан, предупреждавайки за риска от горещи облаци и потоци от лава.