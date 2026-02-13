За първи път от края на Студената война: Европа обсъжда разработката на ядрено оръжие

След като САЩ временно преустановиха споделянето на разузнавателна информация с Украйна през 2025 г., Европа започна да търси „План Б“. Защото се е убедила в ненадеждността на Вашингтон, пише Bloomberg. Това се отнася особено до ядрения чадър на САЩ над Европа. И ако на Вашингтон вече не може да се има доверие, Европа е изправена пред перспективата да остане сама срещу Русия, която разполага с най-големия ядрен арсенал в света.

В момента само Франция и Великобритания притежават ядрени оръжия в Европа. Този месец се очаква френският президент Еманюел Макрон да предложи ядрено възпиране на останалата част от Европа. Тази перспектива обаче изглежда напълно невъобразима.

„Представете си, че Русия нахлуе в Естония. Така Франция изчислява, че може да нанесе значителни щети на Русия, но Русия несъмнено ще нанесе значителни щети на Франция в ответ. Дали Париж би бил готов да обмисли това?“, казва Павел Повдиг, старши научен сътрудник в Института за изследвания на разоръжаването към ООН.

Изданието пише, че Европа се опитва да стъпва внимателно по този въпрос. Ядреното възпиране обаче ще бъде гореща тема на Мюнхенската конференция по сигурността. За повечето страни замяната на американския „чадър“ с европейски е непосилна по редица причини, особено защото континентът харчи огромни суми пари за изграждане на конвенционална военна мощ.

Франция и Обединеното кралство имат приблизително 400 разположени бойни глави, докато САЩ и Русия имат приблизително 1670. А с изтичането на Новия СТАРТ този брой може да се увеличи. Въпреки по-малките си арсенали, френските и британските бойни глави притежават достатъчна мощност, за да унищожат стотици руски градове. Русия, от друга страна, е по-гъвкава; огромният ѝ арсенал включва по-малки оръжия, което ѝ дава по-голяма способност да избира цели и да реагира на всяка ескалация.

Обединеното кралство и Франция харчат общо 12 милиарда долара годишно за поддръжка на своите оръжия. Това е повече от половината от целия бюджет за отбрана на Швеция. Предвид това, много страни може да се затруднят да убедят избирателите в необходимостта от подобни загуби.

На този фон редица страни вече са готови да инвестират в „готов за употреба“ капацитет – наличието на всички елементи, необходими за създаване на ядрено оръжие, ако е необходимо. Но дори това ще изисква атомни електроцентрали, сложни и скъпи съоръжения за обогатяване и политическа воля за нарушаване на споразуменията за неразпространение.

Тази формула е под въпрос и поради евентуални политически промени в британското и френското правителство. По-конкретно, президентските избори са насрочени за Франция догодина, а Марин льо Пен и нейната дясна ръка, Жордан Бардела, открито се противопоставиха на всяка идея за споделено ядрено възпиране.