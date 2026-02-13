Започна Ваканция&СПА Експо; изпращаме 2025 г. като една от най-силните, обяви министърът на туризма Мирослав Боршош

От 12 до 14 февруари в София се провежда туристическото изложение Ваканция&СПА Експо. Форматът в Интер Експо Център, който обединява над 250 участници от близо 20 държави, бе официално открит от министъра на туризма Мирослав Боршош. Сред участниците са над 60 български общини, 90 хотела и хотелски вериги, 20 високотехнологични компании, а над 100 автомобила могат да бъдат видени на 3-ия Пролетен Авто-ретро салон в зали 5 и 1.

В официалната церемония участваха министърът на туризма Мирослав Боршош, управителят на Интер Експо Център – Ивайло Иванов, представители на посолства, национални и регионални бордове, браншови организации, официални лица. Ваканция&СПА Експо се организира от Интер Експо Център, с подкрепата на Министерството на туризма на Република България.

„Виждам умен, балансиран, виждащ световните тенденции бизнес, който бавно, приемливо увеличава цените, за да мога да кажа като министър на туризма, че България продължава да бъде едно изключително съчетание между качество и цена като предложение“, сподели от трибуната министърът на туризма Мирослав Боршош. Той отчете, че в тазгодишното издание на Ваканция&СПА Експо участват най-големият брой общини – над 60. Техните щандове са разположени редом с тези на изложителите от близо 20 държави – България, Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Румъния, Гърция, Сърбия, Алжир, Уганда, Албания, Узбекистан.

Изминалата 2025г. министърът определи като една от най-силните, значими и важни за българския туризъм. Осезаем е бил ръстът в броя на туристите, както и в работата на бранша. Министър Мирослав Боршош подчерта стабилността в туристическия сектор е постигнат благодарение на баланса между държавата, общините и бизнеса.

Много екзотични дестинации

„През тази година Ваканция&СПА Експо предлага още повече екзотични дестинации“, посочи управителят на Интер Експо Център – Ивайло Иванов. И посочи, че посетителите имат възможност да посетят щандовете на Сейшелите, Мавриций и др.

Той благодари за подкрепата, оказвана от Министерството на туризма и отбеляза рекордния брой общини, които се включват в изложението през тази година. И отбеляза, че през последния ден на Ваканция&СПА Експо, 14 февруари, с един билет ще могат да влизат двама посетители.

Перспективите, които изложението създава

Ваканция&СПА Експо дава възможност за пълен поглед върху туристическия бизнес. Сред изложителите са: български общински и държавни структури и регионални сдружения, чуждестранни структури и бордове по туризъм, български и чуждестранни компании с решения за туризма, хотели и комплекси за настаняване, туристически компании и турагенции, посолства, представители на фирми за винен, медицински, фестивален и приключенски туризъм и такива, опериращи в съпътстващи туризма услуги. Специално място се отделя на винения, медицински, фестивален и приключенски туризъм.

Вратите на изложение Ваканция&СПА Експо 2026 са отворени от 12 до 14 февруари между 10.00 и 18.00 часа. Билетите ще откриете на www.iec.urboapp.com и на касите на Интер Експо Център.