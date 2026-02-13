Заради конфликт на интереси: Отстраниха кмета на Кубрат

Административният съд в Разград потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Кубрат за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Алкин Неби. Делото бе разгледано в две заседания, като решението на съда бе публикувано на сайта на съдебната институция.

- Реклама -

Магистратите са приели, че решението от 26 януари, с което правомощията на кмета бяха обявени за прекратени на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, е взето от компетентен орган, в законоустановената форма и при спазване на процесуалните правила. В мотивите си съдът отбелязва, че е налице влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси, който служи като основание за прекратяване на мандата на Алкин Неби.

Конфликтът на интереси беше установен с решение на Комисия за противодействие на корупцията (КПК) от 2 декември 2024 г., което по-късно бе потвърдено по съдебен ред. Жалбата срещу решението беше отхвърлена от Административния съд в Разград, а последното решение бе оставено в сила от Върховния административен съд на 13 януари 2026 г.

Според съда, след влизането в сила на акта за конфликт на интереси, Общинската избирателна комисия е била задължена да прекрати правомощията на кмета. Магистратите уточняват, че конфликтът на интереси е свързан с издадени от кмета заповеди в негов личен интерес, включително и през настоящия му мандат.

Решението на Административния съд в Разград подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Върховния административен съд.