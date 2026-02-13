НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Заради конфликт на интереси: Отстраниха кмета на Кубрат

          13 февруари 2026 | 10:45 280
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Административният съд в Разград потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Кубрат за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Алкин Неби. Делото бе разгледано в две заседания, като решението на съда бе публикувано на сайта на съдебната институция.

          - Реклама -
            
            

          Магистратите са приели, че решението от 26 януари, с което правомощията на кмета бяха обявени за прекратени на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, е взето от компетентен орган, в законоустановената форма и при спазване на процесуалните правила. В мотивите си съдът отбелязва, че е налице влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси, който служи като основание за прекратяване на мандата на Алкин Неби.

          За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани За втори път: Съдът в Хасково отстрани кмета на Минерални бани

          Конфликтът на интереси беше установен с решение на Комисия за противодействие на корупцията (КПК) от 2 декември 2024 г., което по-късно бе потвърдено по съдебен ред. Жалбата срещу решението беше отхвърлена от Административния съд в Разград, а последното решение бе оставено в сила от Върховния административен съд на 13 януари 2026 г.

          Според съда, след влизането в сила на акта за конфликт на интереси, Общинската избирателна комисия е била задължена да прекрати правомощията на кмета. Магистратите уточняват, че конфликтът на интереси е свързан с издадени от кмета заповеди в негов личен интерес, включително и през настоящия му мандат.

          Решението на Административния съд в Разград подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Върховния административен съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Отложено разпоредително заседание срещу бившия заместник-кмет Никола Барбутов

          Дамяна Караджова -
          Барбутов и трима други са подсъдими за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления
          България

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          Катя Илиева -
          За причина се сочи тежкото престъпление и очакването на ново ръководство на вътрешното ведомство
          Крими

          Реализиран удар срещу имотната мафия: 40 задържани за присвояване на над 25 имота в София и Перник

          Дамяна Караджова -
          Организирана престъпна група за имотни измами е действала в Перник, София и Дупница, с над 25 незаконно придобити имота
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions