Желязков: България се включва в Съвета за мир на Тръмп

На 19 февруари България ще бъде представена на първото официално заседание на Съвета за мир на Тръмп във Вашингтон. Премиерът в оставка Росен Желязков съобщи, че правителството ще определи кой ще представлява страната на събитието.

- Реклама -

Желязков подчерта, че процесът ще спазва изискванията на Конституцията и заяви, че следващото Народно събрание, по предложение на новото редовно правителство, трябва да ратифицира или да се произнесе по ратификацията на това международно споразумение.

По време на Мюнхенската конференция по сигурността премиерът Желязков проведе среща с Николай Младенов, върховния представител за Газа, и потвърди готовността на България да участва активно във възстановяването на региона.

Желязков изрази загриженост относно геополитическото напрежение в света и акцентира на важността на мирния процес за националната сигурност на България. Според него, светът трябва да се концентрира върху устойчивия мир в контекста на глобалната конкуренция и развитието на отбранителни капацитети на Европа и НАТО.

Премиерът в оставка също така спомена партньорствата с компании като „Шварцгруп“ и „Райнметал“, които ще допринесат за изграждането на модерни дата центрове и нови военни мощности в България.



