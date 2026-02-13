Жителите на петте най-влиятелни западни страни: Ще има Трета световна война до 5 години

Жителите на петте най-влиятелни западни страни са уверени, че до пет години ще избухне Трета световна война, показва анкета на Politico. Огромното мнозинство от респондентите в САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия смятат, че началото на този конфликт е все по-вероятно, като това усещане се е засилило през 9-те месеца, изминали от предишно подобно проучване.

Особено ярко тази тенденция се проявява в САЩ, където 46% смятат, че новата световна война е „вероятна“ или „много вероятна“ до 2031 година; във Великобритания са 43%. Сред петте страни, само жителите на Германия като цяло са на мнение, че Трета световна война е малко вероятна в близките пет години.

В същото време новата анкета прояви и ограничената готовност на западната общественост да дава жертви в името на увеличение на военните разходи. Макар във Великобритания, Франция, Германия и Канада да има широка подкрепа за увеличението на отбранителните бюджети по принцип, тази подкрепа спада рязко, когато хората са информирани, че това може да означава увеличение на държавния дълг, съкращаване на други услуги или увеличение на данъците. Т.е., тази тревога не дава на западните лидери да поискат отделянето на големи суми за отбрана.

В условията на отсъствие на признаци за скорошен край на войната между Русия и Украйна и военните действия на САЩ в Иран, Сирия, Венецуела и Африка при президента Доналд Тръмп, много западни избиратели виждат нарастващ риск от глобален конфликт.

Най-малко всеки трети жител на САЩ, Великобритания, Франция и Канада смята, че най-вероятно ядрено оръжие ще бъде използвано през следващите пет години.