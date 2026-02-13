НА ЖИВО
          Политика

          Златан Златанов: ПП-ДБ са отрочета на Сорос, които превръщат България в обезлюдена пустиня

          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) работи целенасочено за унищожаването на българската нация. Това заяви народният представител от „Възраждане“ Златан Златанов в разговор с Николай Колев в студиото на телевизия „Евроком“. Според депутата политическите му опоненти изпълняват външни поръчки, които целят подмяна на генофонда на страната.

          Златанов определи представителите на ПП-ДБ като „мизантропи“ и „отрочета на Сорос“. Той отправи остри обвинения, че действията им са довели до ликвидиране на армията и здравеопазването, както и до опити за премахване на българския лев. „Те искат да убият и българите, да подменят генофонда на нацията и тук да стане една обезлюдена, цивилизована пустиня“, коментира народният представител.

          По думите му България е превърната в „колониална територия“ заради политически елити, които той нарече „каста от лицемерни люде“. Златанов подчерта, че страната се намира в уязвима позиция и предупреди за опасността от съставяне на кабинет от „глобалисти“, който да продължи досегашната линия на управление.

          Депутатът очерта три възможности пред държавния глава – избор на „мафията“, на „еничарите“ в лицето на ПП-ДБ или на „суверенистите“ от „Възраждане“. Той беше категоричен, че само неговата партия може да гарантира реда и да спре „чуждите попълзновения“, които тровят националния живот.

          Златанов засегна и темата за икономиката, като прогнозира крах на еврозоната. Според него еврото е „обречена валута“, а Европа не може да предложи работещ икономически модел. Той настоя за запазване на българския лев като част от мерките за защита на държавния суверенитет.

