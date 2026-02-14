НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          4 гола в рамките на 4 дни и втори успех за ЦСКА над ЦСКА 1948

          Единствените попадения в мача за първенство реализираха Лео Перейра и Макс Ебонг

          14 февруари 2026 | 17:00 180
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА постигна втора победа срещу ЦСКА 1948 в рамките само на четири дни. Тимът на Христо Янев отново спечели с 2:0, този път обаче мачът бе за първенство. Във вторник ЦСКА си осигури участие на полуфинал за Купата на България след успех със същия резултат над същия съперник, но на ст. „Васил Левски“.

          - Реклама -
            
            

          Домакините първи стигнаха до по-опасна ситуация, но Русев не успя да засече остро подаване отдясно. Малко по-късно Перейра пробва удар от дистанция, който бе неутрализиран, а впоследствие и атаката бе спряна заради засада.

          В края на първата част гостите нанесоха своя удар. След центриране на Турицов топката достигна до Перейра в наказателното поле, който с премерен изстрел откри резултата. Малко преди това домакините бяха принудени да извършат промяна заради контузия на Русев, което разстрои подредбата им в заключителните минути преди почивката.

          След паузата съставът на Христо Янев опита да наложи контрол и създаде няколко атаки, но без да стигне до чисто голово положение. Най-добрият шанс за изравняване се откри пред Медина, който стреля неточно от добра позиция, а вратарят Лапоухов се намеси решително.

          В края на мача гостите сложиха точка на спора. След удар на Брахими, срещнал гредата, Ебонг бе най-съобразителен при добавката и оформи крайното 2:0.

          След кръга ЦСКА събира 37 точки и се доближава до челните позиции, докато ЦСКА 1948 остава с 40 на втората позиция в подреждането. Победата затвърждава възходящата форма на „червените“ в решителната фаза на сезона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Милена Тодорова остана на една ръка разстояние от бронзовото отличие

          Николай Минчев -
          В същото време Лора Христова остана в подножието на топ 10
          Спорт

          Програма на Лудогорец преди мача с Ференцварош

          Станимир Бакалов -
          Официалната пресконференция на Лудогорец преди първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош ще се проведе в сряда (18 февруари) в 13:30 ч....
          Спорт

          Дерби д’Италия ще даде много отговори в битката за челните места

          Станимир Бакалов -
          Този мач, известен като "Дерби д'Италия", традиционно предлага голямо напрежение и зрелищен футбол
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions