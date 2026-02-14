Арда пречупи Славия в края

Арда надви у дома Славия с 2:1 в двубой от 21 кръг на efbet Лига. Андре Шиняшики (16) изведе домакините напред в резултата, а Лука Иванов изравни. В края резервата Бирсент Карагерен донесе трите точки за кърджалийци, които са девети в класирането с 27 пункта. „Белите“ са на седмата позиция с точка повече.

След спокойно начало в 15-ата минута Леви Нтумба показа хубав рефлекс и спаси изстрел на Серкан Юсеин към долния му ляв ъгъл. Секунди по-късно Нтумба не успя да се намеси добре при далечен шут на Светослав Ковачев, а от добавка Андре Шиняшики реализира за 1:0.

В 21-ата минута Арда можеше да удвои. Уилсон Самаке се измъкна от опеката на отбраната на гостите, но се засуети и загуби топката.

Славия възстанови равенството в 36-ата минута, когато Иван Минчев центрира от корнер и свари защитата на Арда неподготвена, а Лука Иванов с глава вкара топката в мрежата на Анатолий Господинов за 1:1.

Веднага след почивката Господинов спаси опасен удар на Илиян Стефанов. Последва и добавка от Емил Стоев, преминала на сантиметри над вратата на домакините. Две минути по-късно и Янис Гермуш опропасти шанс за гостите с глава след цетриране на Кристиян Балов. В 51-ата минута Господинов отрази нов удар на Илиян Стефанов, избивайки топката в корнер.

Двадесет минути по-късно Арда бе близо до втори гол. Атанас Кабов центрира от свободен удар, а Лъчезар Котев стреля с глава встрани от вратата. Малко след това халфът опита и удар отдалеч, но Нтумба се отчете с блестящо спасяване.

В 88-ата минута резервата Бирсент Карагарен с удар от въздуха след лошо избита топка от защитниците успя да вкара за 2:1. Леви Нтумба докосна топката, не успя да я избие извън рамките на вратата, а този гол се оказа и победен за Арда.