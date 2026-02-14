Байерн Мюнхен пак е с комфортен аванс на върха след лекция срещу Вердер Бремен

Байерн Мюнхен се наложи с 3:0 като гост над Вердер в мач от 22-ия кръг на Първа Бундеслига.
В 19-ата минута Карл беше съборен в наказателното поле и след намесата на ВАР съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Хари Кейн, който откри резултата от бялата точка.
Само четири минути по-късно английският национал реализира втори гол с удар от дистанция, който рикошира в страничната греда и влезе в мрежата на Вердер.
Второто полувреме предложи няколко пропуска и за двата тима, като домакините не успяха да се възползват от смяната на вратаря, а Байерн също пропусна няколко чисти положения. В 70-ата минута Леон Горецка все пак вкара трети гол и окончателно реши мача в полза на гостите.
След победата Байерн събра 57 точки и увеличи аванса си на шест пред втория в класирането Борусия Дортмунд. Вердер остава с 19 точки и продължава борбата си за оцеляване в елита.
Другите резултати от съботния ден:
Айнтрахт Франкфурт – Борусия Мьонхенгладбах 3:0
Байер Леверкузен – Санкт Паули 4:0
Хамбургер – Унион Берлин 3:2
Хофенхайм – Фрайбург 3:0