Байерн Мюнхен пак е с комфортен аванс на върха след лекция срещу Вердер Бремен

Байерн Мюнхен се наложи с 3:0 като гост над Вердер в мач от 22-ия кръг на Първа Бундеслига.

В 19-ата минута Карл беше съборен в наказателното поле и след намесата на ВАР съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Хари Кейн, който откри резултата от бялата точка.

Само четири минути по-късно английският национал реализира втори гол с удар от дистанция, който рикошира в страничната греда и влезе в мрежата на Вердер.

Второто полувреме предложи няколко пропуска и за двата тима, като домакините не успяха да се възползват от смяната на вратаря, а Байерн също пропусна няколко чисти положения. В 70-ата минута Леон Горецка все пак вкара трети гол и окончателно реши мача в полза на гостите.

След победата Байерн събра 57 точки и увеличи аванса си на шест пред втория в класирането Борусия Дортмунд. Вердер остава с 19 точки и продължава борбата си за оцеляване в елита.

Другите резултати от съботния ден:

Айнтрахт Франкфурт – Борусия Мьонхенгладбах 3:0

Байер Леверкузен – Санкт Паули 4:0

Хамбургер – Унион Берлин 3:2

Хофенхайм – Фрайбург 3:0