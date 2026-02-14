НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Байерн Мюнхен пак е с комфортен аванс на върха след лекция срещу Вердер Бремен

          Успехи постигнаха още Хофенхайм, Айнтрахт Франкфурт, Байер Леверкузен и Хамбургер

          14 февруари 2026 | 19:19 220
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Байерн Мюнхен се наложи с 3:0 като гост над Вердер в мач от 22-ия кръг на Първа Бундеслига.

          - Реклама -
            
            

          В 19-ата минута Карл беше съборен в наказателното поле и след намесата на ВАР съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Хари Кейн, който откри резултата от бялата точка.

          Само четири минути по-късно английският национал реализира втори гол с удар от дистанция, който рикошира в страничната греда и влезе в мрежата на Вердер.

          Второто полувреме предложи няколко пропуска и за двата тима, като домакините не успяха да се възползват от смяната на вратаря, а Байерн също пропусна няколко чисти положения. В 70-ата минута Леон Горецка все пак вкара трети гол и окончателно реши мача в полза на гостите.

          След победата Байерн събра 57 точки и увеличи аванса си на шест пред втория в класирането Борусия Дортмунд. Вердер остава с 19 точки и продължава борбата си за оцеляване в елита. 

          Другите резултати от съботния ден: 

          Айнтрахт Франкфурт – Борусия Мьонхенгладбах 3:0

          Байер Леверкузен – Санкт Паули 4:0

          Хамбургер –  Унион Берлин 3:2

          Хофенхайм – Фрайбург 3:0

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Арда пречупи Славия в края

          Станимир Бакалов -
          "Белите" са на седмата позиция с точка повече
          Други

          Милена Тодорова остана на една ръка разстояние от бронзовото отличие

          Николай Минчев -
          В същото време Лора Христова остана в подножието на топ 10
          Футбол

          4 гола в рамките на 4 дни и втори успех за ЦСКА над ЦСКА 1948

          Николай Минчев -
          Припомняме, че преди няколко дни днешните гости победиха съперника си и за Купата на България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions