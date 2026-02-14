Борусия Дортмунд разгроми Майнц с 4:0 в първи мач от 22-ия кръг на Бундеслигата.

Феноменално първо полувреме изигра норвежкият национал Юлиан Риерсон, който асистира за три гола. Бившата звезда на Викинг и Унион (Берлин) вече има 10 голови подавания през този сезон в германския елит.

Серу Гираси откри резултата още в 10-ата минута. Пет по-късно се разписа и Максимилиан Байер, а в 42-ата Гираси беше точен за втори път – 3:0.

Крайното 4:0 оформи защитникът на гостите Доминик Кьор, който си вкара автогол в 84-тата минута.

Борусия е на второто място в класирането с 51 точки, на 3 зад лидера Байерн Мюнхен, който утре гостува на Вердер Бремен. Майнц е на 14-та позиция с 21 т.