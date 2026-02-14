НА ЖИВО
          Борусия Дортмунд разгроми Майнц с 4:0

          Норвежец с 3 асистенции срещу Майнц

          14 февруари 2026 | 00:17
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд разгроми Майнц с 4:0 в първи мач от 22-ия кръг на Бундеслигата.

          Феноменално първо полувреме изигра норвежкият национал Юлиан Риерсон, който асистира за три гола. Бившата звезда на Викинг и Унион (Берлин) вече има 10 голови подавания през този сезон в германския елит.

          Серу Гираси откри резултата още в 10-ата минута. Пет по-късно се разписа и Максимилиан Байер, а в 42-ата Гираси беше точен за втори път – 3:0.

          Крайното 4:0 оформи защитникът на гостите Доминик Кьор, който си вкара автогол в 84-тата минута.

          Борусия е на второто място в класирането с 51 точки, на 3 зад лидера Байерн Мюнхен, който утре гостува на Вердер Бремен. Майнц е на 14-та позиция с 21 т.

