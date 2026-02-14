Трагедията в Петрохан, при която загинаха шестима души, е случай без аналог в света от гледна точка на криминалистиката. Това заяви бившият шеф на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев в предаването „Събуди се“ по NOVA. Според него фактологията е изяснена в голяма степен, но личността на Ивайло Калушев, известен като Ламата, остава обект на задълбочен анализ.

- Реклама -

Ботев описа Калушев като човек с висок интелект, съчетан със „сериозни психологически отклонения“. Основното му качество е било умението да комуникира и да „влиза под кожата“ на необходимите му хора. Експертът коментира и вероятните връзки на обвиняемия със службите за сигурност, като посочи, че е имало основания за „оперативен интерес“ към него след завръщането му от чужбина.

Институциите са направили неточна оценка на качествата на мъжа, което му е позволило да влияе на обкръжението си, включително на служители в системата, смята криминалистът. Той даде пример с бащата на едно от децата жертви, който публично е изразявал пълно доверие към Калушев – доказателство за способността на извършителя да подчинява хората около себе си.

Относно местопрестъплението бившият полицай отбеляза специфични детайли като подреждането на три от телата в редица, което напомня на ритуал. Той изтъкна противоречие в действията на извършителя – палежът на вилата неизбежно привлича вниманието на гражданите, което е нетипично за убийци, опитващи се да прикрият следите си.

На въпрос дали трагедията е можела да бъде предотвратена, Ботев отговори отрицателно заради грешните оценки за личността на Ламата до момента. Той заключи, че заради своята комплексност случаят тепърва ще бъде изследван от криминалисти и психолози.