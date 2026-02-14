Челси гази за ФА къп и с резервите

Челси се класира безпроблемно за 5-тия кръг на ФА Къп. „Сините“ разгромиха с 4:0 представителя на Чемпиъншип Хъл Сити с 4:0 като гости. В герой на мача се превърна Педро Нето, който вкара хеттрик (40, 50, 71), като второто попадение на португалеца дойде директно от корнер. Младокът Естевао също се разписа в 59-ата минута.



Срещата бе по-специална за мениджъра на „сините“ Лиъм Росиниър, който срещна бившия си отбор. В миналото той бе играч на „тигрите“ за цели пет сезона, а освен това водеше отбора в периода 2022-2024 г. Специалистът бе направил някои ротации в състава си, но като цяло не прекали с промените и закономерно до изненада не се стигна.

- Реклама -

Хъл Сити пък бе воден от бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович и се представя отлично в Чемпиъншип (4-о място).

В миналия кръг от ФА Къп Челси се разправи с Чарлтън с 5:1 като гост, а Хъл се нуждаеше от продължения и дузпи, за да преодолее Блекбърн след нулево равенство.

Нето откри резултата в 40-ата минута с шут от дъгата на наказателното поле – 0:1.

Най-красивият момент на вечерта дойде в 50-ата минута. Педро Нето изпълни коварно корнер, а Йорел Хато сякаш леко отклони топката и тя спря в мрежата на Хъл – 0:2. Останаха сериозни съмнения кой всъщност бе голмайсторът, като попадението в крайна сметка бе записано на португалеца. Само 9 минути по-късно Лиъм Делап проби по крилото и намери Естевао, който на празна врата направи резултата класически – 0:3.

В 71-вата минута Нето подпечата хеттрика си, след като се възползва от нова асистенция на Делап и простреля Филипс за 0:4. До края срещата се доиграваше…Люис Кумас можеше да вкара почетен гол за Хъл в последните минути на двубоя, но ударът му бе спасен от Роберт Санчес, а след това топката се удари и в страничната греда.