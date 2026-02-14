НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Давид Пастор отново в групата на ЦСКА

          Сред избраниците прави впечатление завръщането на Давид Пастор, който по-рано бе заловен да шофира с 2.32 промила алкохол в кръвта

          14 февруари 2026 | 13:36 220
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорският щаб на ЦСКА определи разширения състав за днешното гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица от 21-вия кръг на Първа професионална лига. Срещата започва в 14:45 часа на стадион „Витоша“.

          - Реклама -
            
            

          Сред избраниците прави впечатление завръщането на Давид Пастор, който по-рано бе заловен да шофира с 2.32 промила алкохол в кръвта.

          Групата на ЦСКА:

          21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 8. Давид Сегер, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски с три варианта за нов бранител

          Станимир Бакалов -
          Както е известно, Левски продаде капитана си Цунами
          Спорт

          Христо Янев с молба към ЦСКА заради Брахими

          Станимир Бакалов -
          Постепенно обаче атакуващият футболист си спечели титулярното място в жестоката конкуренция в тима и сега е титуляр във всеки мач
          Спорт

          Хулио Веласкес: Предстоят промени в Левски

          Станимир Бакалов -
          Срещата от 21 кръг на efbet Лига по програма ще започне в неделя от 17:00 часа.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions