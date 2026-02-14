Давид Пастор отново в групата на ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширения състав за днешното гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица от 21-вия кръг на Първа професионална лига. Срещата започва в 14:45 часа на стадион „Витоша“.

Сред избраниците прави впечатление завръщането на Давид Пастор, който по-рано бе заловен да шофира с 2.32 промила алкохол в кръвта.

Групата на ЦСКА:

21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 8. Давид Сегер, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.