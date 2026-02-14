НА ЖИВО
          Демерджиев: Опитват се да затворят случая „Петрохан“ с удобна версия без съд

          В момента няма истина, за да има алтернативна истина

          14 февруари 2026 | 10:09 860
          Сподели
          Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев изрази сериозни опасения, че разследването на случая „Петрохан“ целенасочено се свежда до една-единствена версия с цел бързо приключване. Пред БНТ той предупреди, че ако производството завърши с констатация за убийства и последващи самоубийства, няма да се стигне до съдебен процес и обществото няма да научи пълната истина за смъртта на шестимата загинали.

          „В момента няма истина, за да има алтернативна истина“, коментира бившият вицепремиер. Той припомни думите на представители на МВР, според които трагедията е безпрецедентна за последните десетилетия, което изисква задълбочено изясняване на фактите, а не прибързано затваряне на досиетата.

          Демерджиев постави остро въпроса за дейността на прокуратурата по отношение на предходни сигнали, подавани срещу част от замесените лица. Според него липсата на адекватна реакция в миналото може да се дължи само на две причини – некомпетентност или осигуряване на „чадър“ над тези хора. Отказът от показания не отменя задължението на обвинението да разследва, допълни той.

          По повод информацията, че един от участниците е притежавал 16 регистрации за оръжие, бившият министър уточни, че разрешителните се подписват от началниците на районните управления. Той отрече лично да е издавал документи или да е одобрявал съвместни учения с неправителствената организация на Ивайло Калушев, при които е използвано еърсофт оборудване от служители на МВР.

          Демерджиев коментира и ролята на ДАНС, като настоя агенцията да информира народните представители за евентуални връзки и предприети действия, въпреки засекретяването на заседанието в парламента.

