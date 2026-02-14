НА ЖИВО
          Фон дер Лайен: ЕС трябва да вдъхне живот на клаузата за взаимна отбрана

          Европа трябва да поеме своите отговорности и да намали дългогодишната си зависимост от САЩ в сферата на сигурността

          14 февруари 2026 | 13:04 310
          Урсула фон дер Лайен
          Европейският съюз е длъжен да „вдъхне живот“ на клаузата за взаимна отбрана, залегнала в учредителните договори на блока. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на Мюнхенската конференция по сигурността, позовавайки се на информация от Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

          Фон дер Лайен бе категорична, че общата защита не е въпрос на избор, а задължение. „Наш колективен ангажимент е да се изправим заедно в случай на агресия или казано по-просто: един за всички, всички за един“, посочи тя в речта си.

          Европа трябва да поеме своите отговорности и да намали дългогодишната си зависимост от САЩ в сферата на сигурността. Според председателя на комисията силният Европейски съюз означава и по-силен трансатлантически алианс, но за целта е нужно „превключване на по-висока предавка“.

          За постигането на реална автономност Фон дер Лайен настоя за отхвърляне на „всички табута“. Тя очерта нуждата от развитие на европейски стълб от стратегически средства, включващ способности в космоса, разузнаването и нанасянето на удари в дълбочина.

          Председателят на ЕК акцентира и върху отношенията с Лондон, като определи бъдещето на ЕС и Великобритания като „свързано повече от всякога“. Десет години след Брекзит, Фон дер Лайен призова за задълбочаване на партньорството в икономиката и защитата на демократичните системи.

          Франс прес припомня, че Европа вече работи по мащабно превъоръжаване с хоризонт 2030 г., провокирано от геополитическата несигурност и необходимостта от подготовка за евентуален конфликт.

          Последвайте Евроком в Google News

