Христо Янев с молба към ЦСКА заради Брахими

Наставникът на ЦСКА Христо Янев е пожелал клубът да активират опцията за удължаване договора на Мохамед Брахими, пише „Мач Телеграф“.

Алжирският халф на „червените“ изненадващо се превърна в основна фигура в отбора през настоящия сезон, въпреки неуверения си старт.

Както е известно, в първия мач на Янев начело на ЦСКА той пусна в игра, а след това смени бившия футболист на Ботев Пловдив. Постепенно обаче атакуващият футболист си спечели титулярното място в жестоката конкуренция в тима и сега е титуляр във всеки мач.

От началото на пролетния сезон Брахими е в основата на двата успеха и най-вече в отличната игра на „червените“. Поради тази причина Янев е поискал от шефовете да удължат договора на алжиреца.

Брахими играе в България, с малки прекъсвания, вече седем години и това е една от причините да се представя на много високо ниво в Първа лига. Неговата кариера тръгна от Царско село, мина през Нефтохимик и Пирин, преди да се озове в пловдивския Ботев. „Жълто-черните“ го продадоха в Русия, откъдето той дойде в ЦСКА миналото лято. Договорът му изтича това лято, но в него има опция за удължаване при определен брой мачове.