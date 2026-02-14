НА ЖИВО
          Хулио Веласкес: Предстоят промени в Левски

          Макун е единственият, който ще липсва срещу Ботев, заяви треньорът на „сините“

          14 февруари 2026 | 13:11 650
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния домакински мач срещу Ботев (Пловдив). Срещата от 21 кръг на efbet Лига по програма ще започне в неделя от 17:00 часа.

          „Всеки приема по различен начин двете загуби от Лудогорец за купите. Моята работа е да поддържам отбора здраво стъпил на земята. Както и друг път съм казвал, съм горд и се чувствам привилегирован да работя с тази група. Има победи и победи, има загуби и загуби. Поражението в предишния мач е много болезнено. Не само за мен, а и за много хора. Левски заслужаваше да продължи напред, защото изиграхме много добър мач. Играчите са интелигентни и го осъзнават. За мен трябва да се даде висока оценка на отбора, който играе като равен с равен срещу Лудогорец. Продължаваме напред с фокус за следващия мач“, заяви Веласкес.

          „Относно трансфера на Око-Флекс от Ботев, не влизам в коментари по тази тема. Той е играч на Левски. Колкото и минути да играе, трябва да даде най-доброто от себе си. Всичко друго в съвременния футбол е повече шум, отколкото реалност. Армстронг е интелигентно момче, което се интегрира добре в състава. Доволен съм от него както на терена, така и извън него. Всичко е напълно нормално“, коментира треньорът на Левски.

          „За мен Ботев (Пловдив), както когато играхме на техния терен, така и сега, разполага със състав, който има силите да е на по-високо място в класирането. Трябва да подходим с нужната концентрация и отговорност. С уважение. Ще опитаме да изиграем добър мач и да победим“, обяви 44-годишният испанец.

          „Предстоят някои промени в сравнение със стартовия състав от мача с Лудогорец. Отборът е възстановен добре след срещата в Разград. Днес имаме последна тренировка преди мача с Ботев (Пловдив). Днес ще сме по-фокусирани върху подготовката за срещата. Единственият, който със сигурност ще липсва и утре, е Макун, защото продължава да се възстановява“, заяви Хулио Веласкес.

