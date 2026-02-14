Интер удари Юве, спорен червен картон опропасти Дерби д’Италия

Интер победи с 3:2 Ювентус в голямото дерби на Италия, играно на стадион „Джузепе Меаца“.

- Реклама -

Двата отбора оното сътвориха невероятен спектакъл, след като през есента Дерби д’Италия завърши 4:3 за „бианконерите“, а миналия сезон колосите направиха 4:4 в дома на „нерадзурите“.

Сега голове отново не липсваха, но „бианконерите“ със сигурност ще имат сериозни претенции за спорен червен картон. Той беше показан още през първото полувреме на Пиер Калулу при резултат 1:1.

С победата Интер събра 61 точки и има солиден аванс на върха пред Милан (53 т.), който е с мач по-малко. Юве остава с 46 пункта и заема 5-то място.

За двата отбора предстоят плейофни мачове в Шампионска лига. Интер гостува на Бодьо/Глимт, Юве – на Галатасарай. После в калчото за „синьо-чените“ ще има визита на Лече, а „черно-белите“ ще играят у дома с Комо.

Дерби д’Италия започна предпазливо и без сериозни голови положения пред двете врати. Юве притежаваше топката малко повече, а при най-интересната атака в първия четвърт част игра Федерико Димарко с блестяща намеса спря Джонатан Дейвид в наказателното поле.

Така се стигна до 17-ата минута, когато Интер поведе от нищото. Луис Енрике центрира, получи се рикошет в Андреа Камбиазо, което излъга Микеле Ди Грегорио и топката се озова в мрежата му за 1:0! Вратарят на Юве определено можеше да се намеси доста по-добре при ситуацията.

Юве отговори бързо и намиращият се в блестяща форма Уестън Маккени засече с глава, но Ян Зомер улови. В 26-ата минута „бианконерите“ изравниха. Маккени центрира от фланга, Дейвид се размина с топката, но Камбиазо изпревари Енрике и я засече на втора греда с едно докосване за 1:1!

После шут на Димарко премина покрай целта, а след половин час игра Кенан Йълдъз можеше да вкара прекрасен гол с удар в далечния ъгъл, но Зомер изби.

В 35-ата минута домакините можеха отново да поведат. Пьотр Желински преодоля Ди Грегорио, но в последния момент Глейсон Бремер изби пред голлинията. После Петър Сучич дриблира в наказателното поле, изпусна момента да стреля, но намери Лаутаро Мартинес.

Аржентинската звезда отправи удар без забавяне, но покрай целта. До края на полувремето стана много напечено.

Първо Маркус Тюрам засече с глава, но Ди Грегорио спаси. Последва добавка на Алесандро Бастони, топката се отби в Мануел Локатети, после в дясната греда, след което и в лявата и накрая Камбиазо изчисти.

Юве оцеля, но секунди по-късно Пиер Калулу задържа Бастони, заради което получи много спорен втори жълт картон и торинци останаха с човек по-малко на терена.

На почивката Лучано Спалети логично взе мерки смени Франсиско Консейсао с взетия през януари от Болоня Емил Холм.

Изненадващо първите голови възможности се откриха за Юве. На три пъти Зомер се намеси, като първото спасяване беше много добро след удар на Камбиазо, а веднага след това отрази добавки на Фабио Мирети и Маккени.

После Юве се прибра дълбоко в половината си, а Интер заигра в предни позиции едновременно с нападателите Лаутаро, Тюрам и Франческо Пио Еспозито, който замени Енрике.

В 67-ата минута отсечен удар на Хакан Чалханоглу влизаше под гредата, но Ди Грегорио успя да избие. После чудесен шут на Тюрам профуча в опасна близост от целта.

В 76-ата минута Интер все пак поведе. Димарко центрира в наказателното поле, където Лой Кели и Локатели останаха под Еспозито и той с перфектно изпълнение с глава вкара за 2:1! После Димарко можеше да сложи точка на спора, но изпълнението му от чиста позиция беше под всякаква критика и не уцели вратата.

Юве обаче не се предаде ив 82-ата минута отново изравни. Маккени намери Локатели, който с чудесен удар от движение в долния десен ъгъл вкара за 2:2!

Интер веднага се хвърли да печели дербито и изстрел на Чалханоглу беше спасен от вратаря. В 89-ата минута Ян Бисек засече с глава, но Ди Грегорио с чудесен плонж изби.

В 90-ата минута миланци все пак стигнаха до драматичната победа. Пьотр Желински получи пас пред наказателното поле и с мощно изпълнение по земя оформи крайното 3:2 за Интер!