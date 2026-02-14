НА ЖИВО
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Италия влиза като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

          Премиерът подчерта значението на италианското и европейското присъствие в усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток

          14 февруари 2026 | 16:36 371
          Снимка: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
          Георги Петров
          Георги Петров
          Италия планира да участва в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп със статут на наблюдател. Това съобщи италианският премиер Джорджа Мелони, цитирана от ДПА.

          Първоначално Рим заяви, че не може да стане пълноправен член на структурата заради конституционни пречки. Мелони, която поддържа добри отношения с Тръмп, уточни, че Вашингтон е отправил покана за включване като наблюдател и определи това развитие като „добро решение“.

          Премиерът подчерта значението на италианското и европейското присъствие в усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.

          Доналд Тръмп обяви официално създаването на Съвета за мир миналия месец по време на Световния икономически форум в Давос. Първоначалният замисъл на органа бе да следи възстановяването на ивицата Газа. Впоследствие амбициите се разшириха към справяне с конфликти и кризи в глобален мащаб, макар конкретните функции на съвета да остават неясни.

          Множество европейски държави отказаха да се присъединят, тъй като виждат в новата структура опит за подкопаване на ролята на ООН. До момента 26 страни са станали членове, като от Европейския съюз участват единствено България и Унгария.

