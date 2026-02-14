Изборът на Андрей Гюров за служебен министър-председател е шанс за страната, защото се избегна вариантът за премиер, който е функция на Делян Пеевски. Това заяви в предаването „Панорама“ по БНТ депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

- Реклама -

Той определи Гюров като доказан и независим. Мирчев отрече да е имало предварителна договорка с Румен Радев или с президента Илияна Йотова относно номинацията за поста.

„Когато отидох на консултациите при президента Йотова, с известна изненада открих, че приоритетите, които ние дадохме, бяха приоритетите, които тя потвърди“, отбеляза народният представител.

На въпрос за евентуална коалиция с Румен Радев, Мирчев подчерта, че обединението винаги е стояло зад европейското развитие, Шенген и еврозоната. Той изрази съмнение, че Радев гледа в същата посока и допълни, че на този етап не са видели управленска програма или конкретните имена в кабинета.

Относно случая „Петрохан“ депутатът коментира, че трагедията е била използвана цинично за политически атаки. Според него трябва да се оставят институциите да разследват и да изяснят всички обстоятелства.