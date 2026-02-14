НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Изборът на Андрей Гюров предотврати служебен премиер на Пеевски

          14 февруари 2026 | 01:22 00
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Изборът на Андрей Гюров за служебен министър-председател е шанс за страната, защото се избегна вариантът за премиер, който е функция на Делян Пеевски. Това заяви в предаването „Панорама“ по БНТ депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

          - Реклама -
            
            

          Той определи Гюров като доказан и независим. Мирчев отрече да е имало предварителна договорка с Румен Радев или с президента Илияна Йотова относно номинацията за поста.

          „Когато отидох на консултациите при президента Йотова, с известна изненада открих, че приоритетите, които ние дадохме, бяха приоритетите, които тя потвърди“, отбеляза народният представител.

          На въпрос за евентуална коалиция с Румен Радев, Мирчев подчерта, че обединението винаги е стояло зад европейското развитие, Шенген и еврозоната. Той изрази съмнение, че Радев гледа в същата посока и допълни, че на този етап не са видели управленска програма или конкретните имена в кабинета.

          Относно случая „Петрохан“ депутатът коментира, че трагедията е била използвана цинично за политически атаки. Според него трябва да се оставят институциите да разследват и да изяснят всички обстоятелства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова в Мюнхен: Няма ЕС за Скопие без вписване на българите в Конституцията

          Владимир Висоцки -
          Йотова предупреди за притеснителни сигнали, че ръководството в Скопие търси лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия преговорен клъстър, свързан с човешките права.
          Икономика

          Заплатите на властта скачат с 9%: Депутатите ще взимат минимум 4464 евро

          Владимир Висоцки -
          Повишението се дължи на изплатените през декември бонуси в държавните ведомства. Те влизат в сметките като част от основното трудово възнаграждение и повишават средната заплата в обществения сектор.
          Инциденти

          Тир блъсна и уби пешеходка край с. Петко Каравелово, пътят за Русе е затворен

          Владимир Висоцки -
          Произшествието е регистрирано около 6:00 часа. По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions