Предстоящата предизборна кампания ще бъде „най-гнусната и най-калната“ в новата история на страната, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в интервю за „Дарик“. Според него това е „последен рунд“, в който Бойко Борисов и Делян Пеевски ще действат агресивно. Мирчев очаква саботажи спрямо служебния кабинет и прогнозира политически удари чрез компромати. Той определи „Възраждане“ и ИТН като „проксита“, впрегнати в кампанията на ГЕРБ и ДПС.

По повод случая с шестте жертви и групата на Ивайло Калушев, депутатът критикува остро службите. Според него ДАНС, прокуратурата и МВР са длъжници на обществото, защото с години не са предотвратили трагедията. Мирчев отбеляза, че временният председател на ДАНС Деньо Денев е отказал да отговори в открито заседание дали агенцията е вербувала хора от групата на Калушев, което депутатът тълкува като положителен отговор. Той допълни, че след закритото заседание Денев е бил засечен в парламента с депутат от ГЕРБ.

Ивайло Мирчев отхвърли обвиненията на бившия вътрешен министър Калин Стоянов, че Бойко Рашков е въоръжил групата. Той обясни, че началникът в ОДМВР-Монтана, разписал разрешителните, е бил уволнен от Рашков, но по-късно върнат на поста от Стоянов и Демерджиев. Депутатът защити и бившите министри Борислав Сандов и Надежда Йорданова, като уточни, че регистрацията на организацията на Калушев е чисто административна процедура.

От ПП-ДБ са представили пет приоритета за служебното правителство пред президента. Те настояват премиерът да не е свързан с Пеевски, като посочиха Андрей Гюров за подходящ кандидат. Другите искания включват смяна на областните управители и ръководството на МВР за пресичане на купуването на гласове, както и контрол над финансите и земеделието, за да се спрат потоците към общини, контролирани от Пеевски.

Мирчев коментира и заявеното участие на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп. Според него премиерът в оставка Росен Желязков е потвърдил присъствие на срещата във Вашингтон на 19 февруари. Депутатът заподозря, че целта е опит за сваляне на санкциите срещу Пеевски и призова Желязков да обясни кой е разпоредил това решение, вместо да „бяга“ от изслушване в парламента.