През 1950 г. физикът Енрико Ферми формулира въпрос, известен днес като „Парадокса на Ферми“: ако Вселената е огромна и вероятността за живот е висока, защо липсват доказателства за него. Нова хипотеза предполага, че развити цивилизации може отдавна да са локализирали Земята, без човечеството да подозира.

Според астрономи откриването на планета с характеристиките на нашата не би представлявало трудност за технологично напреднало общество. Човечеството само изпраща сигнали в пространството, което улеснява процеса на локализация.

Американските сонди от програмата „Вояджър“, които са оборудвани с предаватели, вече пътуват извън пределите на Слънчевата система. Астрономът Хауърд Айзъксън отбеляза, че тези апарати имат потенциала да „уведомят“ над 1000 звезди за съществуването на човечеството в рамките на следващите няколкостотин години.

Учените посочват и други фактори, които правят планетата видима. Мащабното градско осветление е ясен индикатор за наличие на технологична цивилизация. Нивата на атмосферно замърсяване също могат да послужат като маркер за индустриално развито общество.