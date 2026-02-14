НА ЖИВО
          Йотова и Алиев обсъдиха в Мюнхен газовите доставки и енергийната сигурност

          Алиев определи ролята на България като стратегическа не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа

          14 февруари 2026 | 13:01
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българският държавен глава Илияна Йотова и президентът на Азербайджан Илхам Алиев обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между двете страни. Срещата се проведе в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на българския президент.

          Алиев определи ролята на България като стратегическа не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа. Според Йотова основно послание на форума е постигането на енергийна независимост за континента, което изисква активно участие на Баку в изграждането на необходимата инфраструктура.

          Българският президент открои значението на инициативата „Solidarity Ring” за пренос на газ от Азербайджан през България към Румъния, Словакия и Унгария. Обсъден беше и проектът „Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа“. Йотова акцентира върху географското положение на страната като фактор за сигурността в региона и повишения интерес към Черно море. Беше отбелязан и интересът на Азербайджан към изграждане на мрежа от оптични кабели в акваторията.

          В разговора беше засегната и темата за културния обмен. Йотова посочи приноса на Азербайджан за реставрацията на комплекса „Трапезица“ и предстоящото изграждане на парк „Шуша“ във Велико Търново. Тя благодари за дейността по разпространение на българския език и култура в каспийската държава.

