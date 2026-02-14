Президентът Илияна Йотова проведе среща с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Основен акцент в разговора бе предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, на която Хърватия е домакин тази година.

Целта на формата е задълбочаване на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз. През 2021 г. инициативата се проведе в София под българско председателство.

Йотова и Пленкович обсъдиха риска от задълбочаване на разделението между страните членки и тенденцията за формиране на „Европа на две скорости“ с ядро от големите държави. Двамата изразиха категорична позиция, че Европейският съюз се нуждае от промяна, за да отговори адекватно на съвременните предизвикателства.

Българският държавен глава и хърватският премиер коментираха и заявките за ускорена европейска интеграция на Украйна. Общото мнение е, че не бива да се създава прецедент в процеса по приемане. Според тях страната трябва да изпълни всички необходими условия, за да получи статут на пълноправен член.