      събота, 14.02.26
          Йотова и Пленкович: Без прецеденти за приемането на Украйна в ЕС

          Целта на формата е задълбочаване на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз

          14 февруари 2026 | 14:09
          Снимка:БГНЕС
          Президентът Илияна Йотова проведе среща с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Основен акцент в разговора бе предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, на която Хърватия е домакин тази година.

          Целта на формата е задълбочаване на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз. През 2021 г. инициативата се проведе в София под българско председателство.

          Йотова и Пленкович обсъдиха риска от задълбочаване на разделението между страните членки и тенденцията за формиране на „Европа на две скорости“ с ядро от големите държави. Двамата изразиха категорична позиция, че Европейският съюз се нуждае от промяна, за да отговори адекватно на съвременните предизвикателства.

          Българският държавен глава и хърватският премиер коментираха и заявките за ускорена европейска интеграция на Украйна. Общото мнение е, че не бива да се създава прецедент в процеса по приемане. Според тях страната трябва да изпълни всички необходими условия, за да получи статут на пълноправен член.

