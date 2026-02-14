НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Йотова в Мюнхен: Няма ЕС за Скопие без вписване на българите в Конституцията

          14 февруари 2026 | 00:58 70
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония (РСМ), няма да има напредък за европейското ѝ членство. Тази позиция заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцентът падна върху разширяването на ЕС към Западните Балкани.

          - Реклама -
            
            

          Йотова предупреди за притеснителни сигнали, че ръководството в Скопие търси лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия преговорен клъстър, свързан с човешките права. Тя бе категорична, че това не е само българско изискване, а отдавна е затвърдена европейска политика.

          „Няма как България да се съгласи с такава промяна“, подчерта държавният глава. Йотова изрази надежда, че до следващата среща на върха на ЕС през юни ще се намери решение, ако РСМ все още има желание да се присъедини към съюза.

          В Мюнхен президентът проведе среща и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп. Повече яснота за работата на новия орган се очаква на заседание във Вашингтон на 19 февруари.

          Илияна Йотова обяви, че няма да присъства на форума в САЩ заради ангажименти в националната политика. „Тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, поясни тя пред журналисти.

          На конференцията в Германия присъстват близо 50 държавни и правителствени лидери. Участие във форума вземат още министър-председателят в оставка Росен Желязков и външният министър в оставка Георг Георгиев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Заплатите на властта скачат с 9%: Депутатите ще взимат минимум 4464 евро

          Владимир Висоцки -
          Повишението се дължи на изплатените през декември бонуси в държавните ведомства. Те влизат в сметките като част от основното трудово възнаграждение и повишават средната заплата в обществения сектор.
          Инциденти

          Тир блъсна и уби пешеходка край с. Петко Каравелово, пътят за Русе е затворен

          Владимир Висоцки -
          Произшествието е регистрирано около 6:00 часа. По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място.
          Здраве

          СЗО одобри нова ваксина срещу полиомиелит

          Владимир Висоцки -
          Предварителната квалификация удостоверява, че препаратът отговаря на международните стандарти за качество и безопасност. Решението позволява на агенции на ООН, като УНИЦЕФ, да закупуват и разпространяват ваксината за имунизационни кампании.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions