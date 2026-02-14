Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония (РСМ), няма да има напредък за европейското ѝ членство. Тази позиция заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцентът падна върху разширяването на ЕС към Западните Балкани.

Йотова предупреди за притеснителни сигнали, че ръководството в Скопие търси лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия преговорен клъстър, свързан с човешките права. Тя бе категорична, че това не е само българско изискване, а отдавна е затвърдена европейска политика.

„Няма как България да се съгласи с такава промяна“, подчерта държавният глава. Йотова изрази надежда, че до следващата среща на върха на ЕС през юни ще се намери решение, ако РСМ все още има желание да се присъедини към съюза.

В Мюнхен президентът проведе среща и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп. Повече яснота за работата на новия орган се очаква на заседание във Вашингтон на 19 февруари.

Илияна Йотова обяви, че няма да присъства на форума в САЩ заради ангажименти в националната политика. „Тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, поясни тя пред журналисти.

На конференцията в Германия присъстват близо 50 държавни и правителствени лидери. Участие във форума вземат още министър-председателят в оставка Росен Желязков и външният министър в оставка Георг Георгиев.