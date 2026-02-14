НА ЖИВО
          
          Йотова: Вписването на българите в македонската конституция е условие за ЕС

          В Мюнхен президентът разговаря и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа към Съвета за мир

          14 февруари 2026 | 09:19 330
          Снимка:БГНЕС
          Докато българите не бъдат вписани в конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това е позиция не само на София, а и на Европейския съюз. Думите са на президента Илияна Йотова след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността.

          Йотова изрази опасения, че ръководството в Скопие се опитва да намери лоби сред европейските партньори, за да заобиколи изискванията в първия преговорен клъстър, който касае човешките права. Държавният глава беше категоричен, че България няма да се съгласи с подобна промяна. Тя изрази надежда за намиране на решение до срещата на върха на ЕС за Западните Балкани през юни.

          В Мюнхен президентът разговаря и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп. По думите на Йотова повече яснота за работата на новия орган ще има след среща във Вашингтон на 19 февруари.

          Илияна Йотова уточни пред журналисти, че няма да пътува за събитието в САЩ заради ангажиментите си по конституция у нас. В този период тя трябва да издаде укази за назначаване на служебен кабинет и за насрочване на избори за Народно събрание.

          Конференцията в Германия събира близо 50 държавни и правителствени ръководители. В българската делегация участват още министър-председателят в оставка Росен Желязков и външният министър в оставка Георг Георгиев.

