НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления

          14 февруари 2026 | 09:27 860
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Преди дни президентът Илияна Йотова връчи проучвателен мандат на посочения за служебен премиер Андрей Гюров. Той разполага със седмица, за да представи състав на Министерския съвет, който след това да положи клетва пред Народното събрание.

          - Реклама -
            
            

          По информация на bTV за вицепремиерския пост се обсъжда името на Румяна Бъчварова. Тя заемаше тази длъжност и във второто правителство на Бойко Борисов, като оглавяваше и МВР.

          За министър на вътрешните работи се спряга бившият заместник-министър Емил Ганчев. В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.

          За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси. Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков и Даниела Везиева.

          Финансите се очаква да поеме бившият заместник-министър Георги Клисурски, а образованието – Наталия Митева. В социалното министерство прогнозите са постът си да запази Борислав Гуцанов.

          В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията – Юлиян Попов, за регионалното развитие – Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.

          Очаква се президентът Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          КЗП наложи глоби за над 200 000 евро от началото на годината

          Георги Петров -
          Според Колячев периодът на двойно обращение вече е приключил и първоначалните проблеми с връщането на ресто са отпаднали
          Политика

          Йотова: Вписването на българите в македонската конституция е условие за ЕС

          Георги Петров -
          В Мюнхен президентът разговаря и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа към Съвета за мир
          Общество

          Отбелязваме първата Голяма Задушница за годината

          Владимир Висоцки -
          Вярващите извършват помен за душите на своите починали близки. Според църковния канон това е един от трите дни в годината, специално определени за почитане на отишлите си от този свят.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions