Преди дни президентът Илияна Йотова връчи проучвателен мандат на посочения за служебен премиер Андрей Гюров. Той разполага със седмица, за да представи състав на Министерския съвет, който след това да положи клетва пред Народното събрание.

По информация на bTV за вицепремиерския пост се обсъжда името на Румяна Бъчварова. Тя заемаше тази длъжност и във второто правителство на Бойко Борисов, като оглавяваше и МВР.

За министър на вътрешните работи се спряга бившият заместник-министър Емил Ганчев. В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.

За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси. Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков и Даниела Везиева.

Финансите се очаква да поеме бившият заместник-министър Георги Клисурски, а образованието – Наталия Митева. В социалното министерство прогнозите са постът си да запази Борислав Гуцанов.

В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията – Юлиян Попов, за регионалното развитие – Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.

Очаква се президентът Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април.