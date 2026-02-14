НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Кирил Петков: ИТН и „Възраждане“ правят гнусни изказвания от страх

          14 февруари 2026 | 10:53 00
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Кирил Петков определи изказванията на „Има такъв народ“ (ИТН) и „Възраждане“ от последните дни като „едни от най-гнусните“. В публикация в профила си във Facebook съпредседателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) свърза поведението на двете формации със страх от загуба на политическо влияние.

          - Реклама -
            
            

          Според Петков ИТН осъзнават предстоящия си „политически разпад“. Той отбеляза, че партията е преминала пътя от първа политическа сила до „малък играч“, използван за сваляне на правителство, и прогнозира, че формацията ще остане с етикета „предатели“. По думите му това поражда вътрешен гняв, който се излива чрез нецензурен език.

          За „Възраждане“ бившят премиер посочи, че са на прага на 4-те процента и не е сигурно влизането им в следващия парламент. Петков обвини партията в „удобни съвпадения“ при гласуванията с ГЕРБ, въпреки външната реторика срещу Европа. Той определи действията им като крайна мярка на политическа сила, която губи подкрепа.

          В анализа си политикът описа ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ като „една партия с два бранда“. По думите му целта на тези формации до изборите е генериране на скандали, за да отвратят избирателите и да понижат избирателната активност. Петков заяви, че протестите от декември са показали на тези партии, че общественото недоволство е автентично.

          Съпредседателят на ПП коментира и събитията около Петрохан, като заяви, че трагедията е била превърната в политическо оръжие. Той защити кмета на София Васил Терзиев, срещу когото според него се водят лични атаки заради намалените разходи за почистване на столицата, което е засегнало финансови интереси.

          Петков предупреди, че следващите месеци ще бъдат изпълнени със скандали, тъй като опонентите се борят „на живот и смърт“ заради делата в прокуратурата. Публикацията завършва с призив към гражданите да не се поддават на манипулации и да осъзнаят силата си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Костадинов: Няма убити агенти на ДАНС край Петрохан, но има чадър

          Георги Петров -
          Въпреки това лидерът на „Възраждане“ изрази съмнение, че над престъпната дейност е имало институционален „чадър“
          Политика

          Тошко Йорданов: Имаме педофилска секта, покровителствана от ПП-ДБ

          Георги Петров -
          Според него случаят е станал възможен благодарение на решения на бивши министри от изпълнителната власт
          Правосъдие

          Демерджиев: Опитват се да затворят случая „Петрохан“ с удобна версия без съд

          Георги Петров -
          В момента няма истина, за да има алтернативна истина
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions